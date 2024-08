British Airways Sous observation.

Cayman Compass

Par Norma Connolly – 12 août 2024

Partager

L’une des liaisons les plus populaires entre les îles Caïmans et Londres – sur British Airways via Nassau, aux Bahamas – est sous le feu des critiques des passagers qui se plaignent de l’augmentation des retards et des annulations.

Une litanie de griefs a été publiée sur les médias sociaux au cours de l’année écoulée, principalement lorsque les passagers passent une nuit imprévue – ou plus – aux Bahamas à l’aller ou au retour des îles Caïmans en raison de problèmes avec un avion ou d’autres problèmes.

Répondant aux questions du Cayman Compass sur les perturbations répétées des vols de BA, le ministre du tourisme, Kenneth Bryan, a déclaré : “Il est évident que tout effet négatif sur nos visiteurs ou nos hôtes nous préoccupe. Nous constatons une augmentation des perturbations de la part des personnes en provenance du Royaume-Uni et de l’Europe qui empruntent les vols de BA.

Il a ajouté que son ministère suivait la situation, mais qu’il n’avait qu’un “contrôle limité sur la question”.

“C’est plutôt l’affaire de la compagnie elle-même”, a-t-il déclaré au Compass lors d’une récente interview. “Je sais que BA ne veut pas de cette situation et qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour atténuer et réduire les interruptions.

Publicité –

M. Bryan a souligné que BA avait été “un excellent partenaire” et que son ministère ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la compagnie aérienne et “aider, si nous le pouvons, à réduire ces interruptions”.

Il a ajouté : “Nous espérons qu’elles cesseront de se produire, car cela donne une idée de l’expérience des visiteurs qui viennent aux îles Caïmans, et nous ne voulons absolument pas qu’ils s’arrêtent dans un autre pays”.

Interrogé sur les interruptions de vol, que certains passagers ont imputées au vieillissement des appareils, un porte-parole de British Airways a envoyé la brève déclaration suivante au Compass : “La grande majorité de nos vols au départ de Grand Cayman se sont déroulés sans aucun retard. Les quelques rares retards survenus sont dus à des problèmes indépendants de notre volonté, et nous avons présenté nos excuses à nos clients”.

Les 777-200 qui assurent la liaison Caïman-Bahamas-Londres sont parmi les plus anciens de la flotte de BA. Selon le site web de la compagnie, celle-ci possède 43 de ces appareils.

Lors d’un récent incident qui a conduit des passagers à passer la nuit à Nassau, un vol de BA à destination des îles Caïmans a apparemment eu une fissure dans le pare-brise du cockpit et a atterri avec une assistance d’urgence aux Bahamas, selon des messages publiés sur les médias sociaux par des personnes à bord de l’avion. Certains de ces passagers ont pu se rendre à Grand Cayman le lendemain à bord d’un vol spécialement affrété par Cayman Airways.

Moins d’une semaine plus tard, un autre vol, cette fois de Nassau à Londres, a été annulé, les passagers se plaignant d’avoir mis deux jours, voire plus, pour arriver à destination.

Difficultés techniques

En avril, le Compass a fait état d’un vol de BA à destination des îles Caïmans qui a été retardé de deux jours à Nassau en raison de difficultés techniques. À bord de ce vol se trouvaient au moins cinq adolescents non accompagnés, à qui l’on a d’abord dit qu’ils devaient trouver leur propre logement.

Lorsque les vols fonctionnent normalement, l’escale à Nassau ne dure qu’une heure environ, et les passagers à destination ou en provenance des îles Caïmans ne sont pas obligés de débarquer pendant cette escale.

Ces retards et les problèmes rencontrés par la seule compagnie aérienne qui propose des vols quasi-directs vers Londres – et par extension vers d’autres aéroports européens – sont autant d’arguments en faveur de l’allongement de la piste de l’aéroport international Owen Roberts, explique M. Bryan.

Une fois la piste allongée, “nous n’aurons plus à nous contenter d’une seule liaison avec les marchés européens. L’allongement de la piste nous permettra d’avoir différentes compagnies aériennes potentielles, différentes offres et différents types d’avions pour faire venir nos clients si une route ne fonctionne pas très bien ou connaît des perturbations.

Le ministère a précédemment déclaré que la compagnie britannique Virgin Atlantic avait manifesté son intérêt pour des vols vers les îles Caïmans, mais que des difficultés étaient apparues concernant la longueur de la piste d’Owen Roberts.

Un plan directeur des aéroports publié l’année dernière, qui décrit ce qui est prévu pour les aéroports des îles Caïmans au cours des deux prochaines décennies, suggère que la piste d’Owen Roberts soit prolongée de 1 900 pieds dans le North Sound, pour un coût de 28 millions de dollars.

Une fois prolongée, la piste pourrait accueillir des avions “Code E” à pleine charge, notamment les Boeing 777 et 787, ainsi que l’Airbus A350. Le 777-200 de BA est également un avion de code E, mais il atterrit et décolle aux îles Caïmans sans être complètement chargé, car de nombreux passagers embarquent ou débarquent à Nassau.

J’aime ça : J’aime chargement…