Caïman. CITA perd « plus de 50 000 $ » lors d’une collecte de fonds avec les Black Eyed Peas

La collecte de fonds annuelle la plus importante de la CITA a été un échec financier cette année

Par Simon Boxall – 20 novembre 2024

Les Black Eyed Peas étaient les têtes d’affiche de l’édition 2024 de Taste of Cayman. – Photo : Taneos Ramsay

Taste of Cayman, traditionnellement l’événement de collecte de fonds le plus important de l’année pour l’Association de Tourisme des Îles Caïmans (CITA), a été un échec financier pour l’organisation cette année.

« Taste cette année a présenté les incroyables Black Eyed Peas et a été un succès retentissant sur le plan culturel et du divertissement », a déclaré le président sortant de la CITA, Troy Leacock. Cependant, il a ajouté : « Malheureusement, des revenus inférieurs aux attentes et des dépenses supérieures au budget ont fait que Taste a laissé la CITA avec une perte financière au lieu du bénéfice habituel. »

Le trésorier de la CITA, Markus Mueri, rassure les membres sur la solidité financière de l’organisation

Le trésorier de la CITA, Markus Mueri, n’a pas précisé l’ampleur des pertes liées à l’événement, mais il a confirmé qu’elles dépassaient « de manière significative » les 50 000 $.

Des plans de paiement ont été mis en place avec certains prestataires, et la CITA a récemment effectué les paiements finaux, plusieurs mois après l’événement Taste of Cayman qui s’est tenu en avril.

« Le comité exécutif et le conseil ont travaillé avec diligence pour conclure des accords de paiement avec les quatre plus grands fournisseurs et garantir que tous les autres prestataires soient payés à temps », a déclaré Leacock.

Les raisons des pertes

La concurrence d’autres concerts organisés à la même période que Taste of Cayman, ainsi que les coûts élevés liés à la venue du groupe, lauréat de six Grammy Awards, ont été cités parmi les principales raisons de cette perte.

« Cette perte a été un catalyseur pour que le conseil réévalue la structure, la taille, le contenu et le financement de Taste pour l’année prochaine et les années à venir », a déclaré Leacock.

Mueri a toutefois assuré les membres que la CITA restait dans une position financière solide. Ces derniers mois, l’association a réduit ses coûts en supprimant le poste de directeur exécutif à temps plein. À la place, la CITA a engagé Trina Savage, que Leacock a décrite comme « une gestionnaire de projet expérimentée travaillant à temps partiel pour nous accompagner dans ce programme de changement ».

De meilleurs résultats pour Restaurant Month

« Nous avons obtenu de bien meilleurs résultats avec notre deuxième événement de collecte de fonds le plus important, Restaurant Month, en octobre, qui a enregistré un nombre record de restaurants participants », a déclaré Leacock lors de l’assemblée générale annuelle de la semaine dernière.

« Pour la première fois, nous avons eu MasterCard comme sponsor principal, ce qui a vraiment porté notre promotion et notre visibilité internationale à un niveau supérieur. Nous sommes très encouragés par ce partenariat avec MasterCard jusqu’à présent et nous discutons déjà avec eux d’autres programmes et événements qu’ils pourraient soutenir. »

En conclusion de son discours, Leacock a déclaré : « L’année à venir sera marquée par des changements et des transitions. Le conseil sortant pense qu’il est maintenant temps d’évaluer et de réfléchir à des moyens d’améliorer l’efficacité et l’efficience de notre association. »

