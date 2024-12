Caiman- Contrat de 4,5 millions de dollars pour la prochaine phase du projet Central Scranton Park

Cayman Compacts

Par Reshma Ragoonath –

McAlpine Ltd. a obtenu un contrat de 4,49 millions de dollars pour achever la phase 2 du projet Central Scranton Park.

Le montant, publié sur le portail public d’approvisionnement du gouvernement, Bonfire, couvre la construction d’un centre communautaire d’un étage, d’un terrain multisport, de clôtures, de sièges, d’équipements, de marquages pour les terrains, ainsi que la construction k bloc sanitaire.

Nunj,l,hum,l no,u,,mm,,mm,u,,um,,uuuuu

Le contrat de 4 497 352,45 dollars a été signé le 22 novembre par le directeur général du ministère du Tourisme et des Ports, Stran Bodden, et Russell Day de McAlpine Ltd.



La signature de ce contrat fait avancer le projet du parc vers sa prochaine étape, qui inclut l’installation des infrastructures externes, comme le système septique, les condenseurs HVAC, le transformateur, ainsi que la construction d’une route, de blocs de stationnement, de trottoirs, de chemins piétonniers et de l’éclairage.

Le ministère a inauguré le chantier du nouveau Central Scranton Park tant attendu en septembre, qualifiant cet événement de « jalon significatif dans les efforts continus visant à améliorer les espaces communautaires et la qualité de vie dans la capitale George Town ».

Le parc est en cours de construction à côté de Myles Road, près de Shedden Road, sur le site de l’ancien parc communautaire et sur des terres adjacentes appartenant à la Couronne.

Une fois terminé, le parc comprendra plusieurs équipements, notamment un centre communautaire pour les seniors, un centre pour la jeunesse destiné aux programmes parascolaires, un étang avec un puits à souhaits et une zone de calisthénie.

Le vice-Premier ministre Kenneth Bryan, dont la circonscription est George Town Central, a salué la signature du contrat pour la phase 2 du parc.



« [Cela] m’emplit d’enthousiasme, et je suis heureux de voir ce projet progresser rapidement. J’attends avec impatience le jour où les travaux seront achevés et où ce parc pourra être ouvert pour le plaisir de la communauté des îles Caïmans », a-t-il déclaré dans un communiqué du ministère.

Le ministère a également remercié l’équipe du Département des travaux publics, qui a joué un rôle clé dans la réalisation de cette vision, notamment Jody-Ann Griffiths-Reid, Dwayne Atherley et Keisha Callender.

Le parc a été conçu par le Département des travaux publics en collaboration avec le cabinet d’architectes Chalmers Gibbs.

« Le ministère du Tourisme et des Ports se réjouit de la poursuite du développement du Central Scranton Park et des opportunités qu’il offrira aux résidents et visiteurs pour profiter d’un espace extérieur beau, fonctionnel et inclusif », a déclaré le ministère dans son communiqué.

Le terrain destiné au parc a été acheté en 2018 par l’administration dirigée par les Progressives, dans le but d’améliorer cet espace public pour la communauté.

Plus tôt cette année, un contrat avait été attribué pour débuter les travaux de démolition et préparer le site pour le nouveau parc.

J’aime ça : J’aime chargement…