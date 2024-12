Caïman. Des experts recherchés pour élaborer un plan de sauvetage pour Seven Mile Beach

Cayman Compass

Par James Whittaker – 3 décembre 2024

Le gouvernement cherche un consultant technique spécialisé pour aider à formuler un plan visant à ramener du sable sur la partie sud érodée de Seven Mile Beach.

Une demande de devis a été lancée la semaine dernière pour recruter des candidats qualifiés capables de concevoir une solution optimale pour restaurer le sable emporté par des tempêtes récentes, point culminant d’années de pertes progressives le long du littoral.

Les efforts actuels se concentrent sur la « cellule sud » de l’écosystème de Seven Mile, un tronçon de plage autrefois sablonneux d’un kilomètre de long, s’étendant des condos Sovereign jusqu’au sud de l’ancien site de Treasure Island.



De larges sections de la plage sont désormais submergées, les vagues venant frapper les murs de mer, et parfois même les bâtiments, le long du front de mer.

Le gouvernement recherche des « services d’ingénierie côtière » pour définir les contours du projet, selon des documents d’appel d’offres publiés sur son site la semaine dernière.

La proposition, émise par le Département de l’Environnement (DOE) et le Ministère de la Durabilité, stipule que « le gouvernement des îles Caïmans envisage actuellement un projet de recharge de plage dans le but de restaurer et stabiliser environ 4 500 pieds linéaires de l’extrémité sud de Seven Mile Beach, qui a subi une érosion chronique au cours de la dernière décennie ».

Le soumissionnaire retenu devra conseiller sur la conception d’une « solution technique » et aider à la mise en œuvre d’un plan à long terme pour assurer la durabilité et la résilience de la plage pour les générations futures.

Les documents d’appel d’offres indiquent que le gouvernement recherche des experts reconnus dans l’industrie, de préférence avec une expérience régionale, afin de proposer une solution « rentable et écologiquement durable ».

Ce processus d’appel d’offres semble être l’étape logique suivant deux groupes de travail gouvernementaux qui avaient examiné les défis de la plage en 2021. Ces travaux s’étaient mystérieusement interrompus en mars 2022 après des mois d’efforts, et 21 millions de dollars alloués à une solution étaient restés inutilisés.



Les tempêtes récentes et l’aggravation de l’érosion le long de ce tronçon ont remis la question à l’ordre du jour.

Changements réglementaires nécessaires pour les retraits côtiers

Le Département de l’Environnement (DOE) souhaite également une réglementation plus stricte des retraits côtiers ainsi qu’un recul stratégique des bâtiments et autres structures situées dans la zone active de la plage, qui affectent l’écosystème.

Gina Ebanks-Petrie, directrice du DOE, a déclaré vendredi que des conseillers techniques experts étaient nécessaires pour concevoir la meilleure stratégie de recharge de la plage.



Elle a précisé que la recharge de sable était, à court terme, la meilleure solution pour restaurer la plage et protéger les propriétés touchées par les tempêtes, mais cela devait être fait avec précaution sous la supervision d’experts afin d’éviter la création de nouveaux problèmes.

Une fois la solution technique établie, il reviendrait au gouvernement d’allouer des fonds pour la mettre en œuvre. Mme Ebanks-Petrie estime que tout projet de recharge devrait être accompagné de changements législatifs concernant les retraits côtiers pour protéger cet investissement.

Le DOE recommande également une nouvelle ligne de référence fixe, basée sur des décennies de données, pour mesurer les retraits côtiers, remplaçant le système actuel qui utilise une seule étude ponctuelle de la marée haute moyenne.

Enfin, le DOE plaide pour une politique de « recul stratégique » : les propriétés gravement endommagées par des tempêtes ou l’incursion côtière pourraient ne pas avoir le droit de reconstruire au même emplacement.

