Caiman- La chronologie des élections générales commence avec l’émission des mandats

Par Reshma Ragoonath – 10 décembre 2024

Le compte à rebours des élections générales des îles Caïmans a officiellement commencé avec l’émission formelle des mandats électoraux aux responsables chargés de superviser et d’organiser les élections de 2025.

Les 19 responsables électoraux ont reçu leurs instruments des mains de la gouverneure Jane Owen, jeudi, lors d’une cérémonie au Bureau des élections. Selon un communiqué officiel, cet acte “réaffirme l’engagement des îles Caïmans à maintenir un processus démocratique solide et ordonné”.

Lors de la cérémonie, la gouverneure a également remis les mandats à 15 adjoints des responsables électoraux, “qui aideront dans les districts plus vastes afin de faciliter un processus électoral fluide et efficace”.

Le superviseur des élections, Wesley Howell, a souligné dans le communiqué l’importance du rôle joué par ces responsables et leurs équipes :

“Le professionnalisme et le dévouement de nos responsables électoraux et de leurs adjoints sont essentiels pour défendre les principes de la démocratie. Nous avons confiance en leur capacité à mener un processus électoral reflétant les normes les plus élevées d’intégrité et d’efficacité”, a-t-il déclaré.

Annonce de la date des élections

Le mois dernier, la Première ministre Juliana O’Connor-Connolly a annoncé que les élections générales auront lieu le mercredi 30 avril 2025.

Cette annonce a été déclenchée par le départ de quatre membres de son gouvernement, y compris l’ancien vice-Premier ministre André Ebanks. La ministre de la Durabilité et de la Résilience climatique, Katherine Ebanks-Wilks, la ministre de la Santé, Sabrina Turner, et la secrétaire parlementaire, Heather Bodden, ont également quitté leurs fonctions.

Dans une déclaration conjointe avec la Première ministre, la gouverneure Owen a expliqué que la date des élections avait été choisie pour permettre aux électeurs s’inscrivant avant début janvier d’être inclus dans le registre officiel des électeurs, qui sera publié le 1er avril.

Calendrier des élections

• Dissolution du Parlement : fin février 2025

• Jour des nominations : 1er mars 2025

• Élections générales : 30 avril 2025

Une responsabilité importante

En délivrant les mandats, la gouverneure Owen a salué les responsables électoraux pour avoir assumé cette “responsabilité importante” :

“Leur travail commence aujourd’hui, alors que nous préparons les élections générales du 30 avril 2025, où les citoyens des îles Caïmans éliront leur nouveau gouvernement”, a déclaré Owen.

L’émission des mandats marque un moment clé dans le processus électoral, signalant le lancement officiel du calendrier des élections aux îles Caïmans.

Ces mandats, selon le communiqué, sont des documents juridiques qui ordonnent aux responsables électoraux de mener les élections dans les 19 districts électoraux désignés conformément à la loi électorale.

Chaque mandat précise des détails clés, notamment les dates de nomination et de vote, et fournit des instructions détaillées pour garantir l’intégrité et l’équité du processus électoral.

