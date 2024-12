Caiman- Le projet de loi sur le harcèlement sexuel, retardé depuis des années, devrait être présenté au Parlement des Îles Caïmans en janvier 2025, selon le ministre des Affaires intérieures, Isaac Rankine.

Cayman Compass

Cette annonce a été faite en réponse à une question parlementaire de Katherine Ebanks-Wilks, députée de West Bay Central et ancienne ministre des Affaires de genre. Le contenu du projet de loi reste flou, car il n’a pas encore été publié au Journal officiel.

La législation, initialement proposée en 2005 par le Business and Professional Women’s Club, a subi de nombreuses révisions et retards. Un projet a été publié en février 2023 et a fait l’objet de consultations publiques approfondies. L’ancien Premier ministre Wayne Panton a critiqué ces retards, les qualifiant d’« échec épique ». Bien que des lois sur l’égalité des sexes et le harcèlement criminel aient été adoptées auparavant, une loi spécifique sur le harcèlement sexuel n’a pas encore vu le jour.

Cette année, l’Unité des affaires de genre a été chargée d’apporter des révisions supplémentaires, et le projet de loi devrait maintenant progresser après avoir été examiné par le Cabinet. Le harcèlement sexuel reste un problème majeur aux Îles Caïmans, 90 % des participants à un sondage de 2021 ayant déclaré en avoir été victimes.

