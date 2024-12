Caïman -Un film mettant en avant les eaux des Caïmans prêt pour une première mondiale

Cayman Compass

Par Reshma Ragoonath – 4 décembre 2024

Les eaux turquoise des Caïmans, le monde majestueux qu’elles abritent et les défis croissants auxquels elles sont confrontées seront à l’honneur dans le troisième volet de la série documentaire One Planet Insights, qui sera diffusé en ligne ce vendredi.

Le nouvel épisode, intitulé Notre océan mondial : le cœur bleu de la planète, sera présenté en avant-première à 10h, heure des Caïmans, sur la chaîne YouTube du bureau du gouvernement des Îles Caïmans au Royaume-Uni.



Tasha Ebanks-Garcia, représentante des Îles Caïmans auprès du Royaume-Uni et de l’Europe, s’est exprimée via Zoom auprès du Cayman Compass mardi. Elle a déclaré que l’enthousiasme grandissait pour ce nouveau film de long métrage, réalisé en partenariat avec le Département de l’Environnement et produit par Bryant Media.

Selon elle, ce nouvel opus de la série One Planet Insights ne se limite pas à explorer les merveilles des océans. Elle explique : « Ce film captivant met également en lumière les défis auxquels notre planète bleue est confrontée. »

« Nous reconnaissons que les Îles Caïmans sont un leader mondial en matière de gestion et de protection marine. Plus de 90 % de la biodiversité du Royaume-Uni se trouve dans ses territoires d’outre-mer. En tant que territoire d’outre-mer, nous avons une immense responsabilité de protéger l’environnement naturel des Îles Caïmans. Ce film accomplit deux objectifs : il célèbre les merveilles et la résilience des océans tout en abordant l’urgence de leur protection », a-t-elle ajouté.

