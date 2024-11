Caïman. Un producteur local se lance dans son premier projet de science-fiction, The Fix

Cayman Compass

Par Shanda Gallego –

Le nouveau film de science-fiction The Fix, coproduit par Jeremy Walton, originaire des Îles Caïmans, explore le changement climatique et les choix inconfortables auxquels nous serons confrontés à cause de celui-ci.

Se déroulant dans un futur dystopique où l’air est toxique, The Fix suit une mannequin qui consomme une nouvelle drogue de synthèse lors d’une soirée et subit une transformation choquante. Poursuivie par des « forces » ayant des intérêts divergents dans les effets de cette drogue, elle découvre que ses mutations pourraient sauver l’humanité.

Pour sa première production de film de science-fiction, Walton a confié au Cayman Compass :

« C’est un genre que j’ai toujours adoré en tant que spectateur, mais que je redoutais de produire, tant il est difficile de bien réaliser ce type de film. Maintenant, je sais vraiment pourquoi ! »



Exploration des apparences et des transformations

Évoquant la réalisatrice Kelsey Egan, Walton a expliqué :

« Elle s’intéressait à la manière dont notre perception du monde est influencée par la façon dont nous sommes traités et comment cela est façonné par les apparences.

Elle voulait explorer ces idées à travers l’histoire de transformation d’une jeune femme qui pense que son apparence est la seule chose pour laquelle elle a reçu de la validation. Lorsqu’elle vit une transformation physique traumatisante, elle doit découvrir qui elle est en dehors de cela… et apprendre ce qui compte pour elle au-delà de son apparence. »

Le film met en vedette Grace Van Dien, Daniel Sharman et Clancy Brown.

Le processus de production

En tant que producteur, Walton a déclaré :

« C’est en fait l’un des premiers projets de long métrage auxquels j’ai participé, parce que j’adorais l’idée et l’histoire, et je voyais un grand potentiel dans l’équipe de production et notre plan pour réaliser le film. Mais cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. »

Walton a décrit le processus comme « long et ardu », précisant :

« Le plan a toujours été de tourner en Afrique du Sud, où la qualité des acteurs et de l’équipe locale permet de produire des films avec une haute valeur de production à un coût bien inférieur à celui des États-Unis. »

Cependant, le tournage, qui a coïncidé avec la pandémie de COVID-19, a été « très gravement affecté », entraînant d’importantes difficultés logistiques. De plus, le montage, qui comprenait plus de 600 effets visuels, a pris deux ans en raison d’une grave crise énergétique en Afrique du Sud après la pandémie.

De juriste à producteur

Après avoir quitté sa carrière dans le droit, Walton a voulu « faire quelque chose de complètement différent et exploiter davantage [son] côté créatif ». Après avoir contribué à quelques projets ponctuels, il s’est sérieusement lancé dans l’industrie en 2018 et est devenu partenaire de Moo Studios en 2020.

Depuis, il a produit neuf longs métrages et deux documentaires, avec deux autres films à venir l’année prochaine.

« Ce que je préfère dans cette industrie, c’est de travailler avec des gens incroyablement créatifs, comme des scénaristes, réalisateurs, acteurs et autres, qui ont une façon différente de voir le monde et de le présenter au public. »

Message et sortie du film

Le film sortira en version numérique le 22 novembre et peut être précommandé sur Apple TV.

Walton espère que les spectateurs de The Fix repartiront avec la compréhension « que nous causons du tort à la Terre ».

« Nous savons que nous faisons des dégâts. Nous savons que les choix que nous faisons auront un impact à long terme sur les générations futures. Et pourtant, en tant qu’espèce, nous résistons obstinément au changement. C’est l’un des thèmes que nous voulions explorer dans ce film et à travers la transformation de notre héroïne. »

Il ajoute : « Comme le dit un personnage dans la bande-annonce, “Soit nous changeons, soit nous mourons.” »

