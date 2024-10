CARIBBEAN AIRLINES LANCE SON VOL INAUGURAL VERS TORTOLA, ÎLES VIERGES BRITANNIQUES Port of Spain, Trinidad-et-Tobago,

Le lundi 14 octobre, le vol inaugural BW294 de Caribbean Airlines a atterri sans encombre à l’aéroport Terrance B. Lettsome, dans les îles Vierges britanniques. Il s’agit d’une nouvelle étape importante pour le transporteur aérien, qui continue à tenir sa promesse d’améliorer la connectivité dans la région.

Lors d’une brève cérémonie organisée à l’aéroport international de Piarco, à Trinidad, pour célébrer le service inaugural, le directeur général de Caribbean Airline, Garvin Medera, a déclaré : ” En tant que compagnie aérienne régionale, nous restons déterminés à améliorer la connectivité dans les Caraïbes et l’ajout de Tortola à notre programme marque un chapitre important dans l’expansion de Caribbean Airlines. Il s’agit de notre toute première liaison avec les îles Vierges britanniques et cela signifie que nous avons maintenant 24 destinations dans notre réseau, reliant la région, l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud”.

M. Medera poursuit : “Avec quatre vols par semaine – les lundi, mercredi, jeudi et samedi – nous offrirons plus de 540 sièges à destination et au départ de Tortola chaque semaine.

À son arrivée à Tortola, l’avion a été salué par une salve d’eau traditionnelle, tandis que les passagers ont été chaleureusement accueillis sur l’île lors d’un événement célébrant la riche culture de l’île, organisé par l’Office du tourisme et la Commission du film des Îles Vierges britanniques. Des représentants du gouvernement des Îles Vierges britanniques étaient présents, notamment le premier ministre des Îles Vierges et ministre des finances, l’honorable Natalio Wheatley, le ministre des communications et des travaux, l’honorable Kye Rhymer, la ministre adjointe de la culture et du tourisme, l’honorable Luce Hodge Smith, ainsi que plusieurs acteurs du secteur.

La nouvelle liaison avec Tortola renforce la position de la compagnie aérienne en tant qu’acteur clé de l’aviation dans les Caraïbes et soutient le développement économique de la région en encourageant le tourisme et les voyages d’affaires. En outre, ce nouveau service offre une connexion transparente via la Barbade deux fois par semaine, le jeudi et le samedi.

Les vols de Caribbean Airlines à destination de Tortola sont assurés le lundi et le mercredi au départ de Trinidad, avec des correspondances pour Antigua et Porto Rico, et le jeudi et le samedi, avec des correspondances pour la Barbade.

Pour plus d’informations et pour réserver vos vols, les clients peuvent consulter le site www.caribbean-airlines.com .





LÉGENDE DES PHOTOS :

Destination Tortola a été officiellement lancé à la porte 14 de l’aéroport international de Piarco avec une coupure de ruban par les membres de l’équipe exécutive de Caribbean Airlines, le PDG – Garvin Medera, le COO – Nirmala Ramai, le CCO – Martin Aeberli, le GM Cargo – Marklan Moseley avec les membres de l’équipage du BW 294, le capitaine David Seignoret, le premier officier Denison Mylon, le commissaire – Gillian DeFreitas et les agents de bord Donovan Mc Carty et Xande Alexander.

Salve d’eau pour BW 294 lors de l’atterrissage à l’aéroport Terrance B. Lettsome, Tortola.

Les autorités des IVB accueillent Caribbean Airlines à Tortola.

