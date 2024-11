Cayman Island: Après l’effondrement récent du gouvernement, que se passe-t-il maintenant ?

Cayman Compass

Par James Whittaker

Les démissions de quatre membres clés du gouvernement jeudi laissent le Parlement des îles Caïmans désespérément divisé.

Aucun individu ou groupe ne commande désormais la loyauté de la majorité des 19 députés, rendant impossible l’adoption de législation ou la gouvernance efficace.

Alors, que se passe-t-il maintenant ?

Divers groupes se sont regroupés jeudi après-midi suite à l’annonce surprise que le vice-premier ministre André Ebanks, la ministre de la Durabilité Katherine Ebanks-Wilks, la ministre de la Santé et du Bien-être Sabrina Turner et la députée Heather Bodden avaient démissionné du gouvernement.

Voici les options à considérer.

Une élection anticipée

Étant donné la proximité des élections générales, qui étaient prévues en avril, l’ancien vice-premier ministre André Ebanks a exprimé une préférence pour un scrutin anticipé.

Lors d’une conférence de presse suivant les démissions jeudi, il a déclaré que les quatre membres dissidents se présenteraient collectivement et chercheraient à s’associer à d’autres pour se présenter en groupe.

Étant donné qu’elle ne bénéficie désormais du soutien que, au maximum, de six députés, Juliana O’Connor-Connolly ne peut pas continuer à gouverner sans le soutien de l’opposition. Dans ces circonstances, elle pourrait demander au gouverneur de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections anticipées. Il est également possible que le gouverneur prenne elle-même cette décision.

La constitution stipule qu’il doit y avoir au moins deux mois entre la dissolution du Parlement et la date des élections. Les défis pratiques d’organisation d’un scrutin national pourraient prolonger ce délai à trois mois, ce qui ferait de février la date la plus tôt à laquelle on pourrait raisonnablement s’attendre à des élections générales.

Un gouvernement minoritaire

Il est possible qu’avec l’accord du gouverneur, O’Connor-Connolly et sa coalition UPM puissent continuer en tant que gouvernement minoritaire. Un tel arrangement nécessiterait l’accord soit des Progressistes, soit du groupe dissident d’Ebanks. Cela ne signifierait pas qu’ils formeraient une coalition, loin de là.

Dans de telles circonstances, l’opposition, par exemple, pourrait accepter de soutenir le groupe actuel pour continuer à gérer le territoire pendant une courte période. Sans au moins une coopération de l’autre côté, la coalition au pouvoir ne pourrait même pas convoquer des sessions du Parlement.

Un tel accord impliquerait probablement un engagement à ne pas adopter de législation significative ou à s’engager dans des priorités de dépenses qui lieraient les mains d’un futur gouvernement. Cela servirait essentiellement de solution temporaire pour préserver la date potentielle des élections d’avril.

L’Alliance nationale des peuples a brièvement formé un gouvernement minoritaire de cinq membres à la fin de 2012 et au début de 2013.

Une nouvelle coalition

Une autre option sur la table pourrait être une véritable coalition entre les Progressistes et certains ou tous les membres restants du Mouvement des gens unis.

O’Connor-Connolly, qui était auparavant membre du parti, et Seymour, qui s’est initialement présenté avec les Progressistes lors des élections de 2021, sont compris comme étant sollicités pour revenir aux côtés du parti avant les prochaines élections.

Une coalition temporaire avec O’Connor-Connolly à la tête est plausible.

Cependant, il serait ouvert aux Progressistes de chercher le soutien de quatre autres membres et de former le gouvernement eux-mêmes, avec le leader du parti Joey Hew prenant temporairement la direction en tant que premier ministre avant de chercher un nouveau mandat auprès du peuple lors des élections générales.

Quels sont les regroupements actuels ?

Une majorité de 10 membres est nécessaire pour diriger le gouvernement.

À l’heure actuelle, et avec beaucoup de changements, les regroupements parmi les 19 membres élus sont les suivants :

Coalition du Mouvement des gens unis (7) : Juliana O’Connor-Connolly, Dwayne Seymour, Jay Ebanks, Kenneth Bryan, McKeeva Bush, Isaac Rankine, Bernie Bush

Les Progressistes (6) : Joey Hew, Roy McTaggart, Moses Kirkconnell, David Wight, Barbara Conolly, Sir Alden McLaughlin (Président)

Les quatre dissidents (4) : André Ebanks, Katherine Ebanks-Wilks, Sabrina Turner, Heather Bodden

Indépendants non affiliés (2) : Wayne Panton, Chris Saunders



