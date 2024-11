Cayman Island- Chronologie des bouleversements politiques

Cayman Compass

Alors que la direction des îles Caïmans est en suspens suite au départ brutal du vice-premier ministre André Ebanks, de la ministre de la Durabilité et de la Résilience Climatique Katherine Ebanks-Wilks, de la ministre de la Santé Sabrina Turner et de la secrétaire parlementaire Heather Bodden, le Cayman Compass revient sur les événements qui ont conduit à cette situation.

Avril 2021

Wayne Panton a engagé une lutte acharnée pour former et maintenir son gouvernement PACT, commençant dans les heures qui ont suivi l’élection du 14 avril 2021. Après une longue nuit de négociations avec les indépendants ayant remporté des sièges, Panton a annoncé qu’il avait le soutien de 10 membres, suffisant pour former un gouvernement.

Cependant, en riposte, les Progressistes ont, tard dans la nuit du 15 avril, publié une lettre aux médias montrant 10 signatures de membres prêts à former un gouvernement, dont Sabrina Turner et Isaac Rankine, qui avaient initialement fait partie du groupe PACT.

Le lendemain, lors d’une réunion publique dans son district, Turner a déclaré qu’elle restait finalement avec PACT. Rankine est également revenu dans le giron de PACT, et Juliana O’Connor-Connolly a fait défection des Progressistes, renforçant encore la majorité de Panton à la Chambre.

Dans un coup stratégique mais risqué, PACT a également accueilli McKeeva Bush, qui est revenu en tant que président de la Chambre dans le nouveau gouvernement. Cette décision a été controversée, les Progressistes ayant appelé à des élections anticipées après que l’ancienne opposition ait annoncé son intention de déposer une motion de censure contre Bush, suite à sa condamnation pour voies de fait sur une gérante de bar.

Novembre 2021

Le gouvernement de Panton a vu ses effectifs renforcés le 30 novembre 2021, lorsque le député de Bodden Town East, Dwayne Seymour, a traversé le couloir et rejoint PACT, portant le total à 13 membres.

Avril 2022

Panton a destitué le député de West Bay North, Bernie Bush, de son poste de ministre des affaires intérieures et lui a imposé deux semaines de congé sans solde, après que ses commentaires sur le Service d’incendie des îles Caïmans aient été jugés contraires à la Constitution et au Code de conduite ministériel. Bush a toutefois conservé son poste de ministre des sports, de la jeunesse, du patrimoine et de la culture. Turner a pris la relève en tant que ministre des affaires intérieures.

Octobre 2022

La présence continue de McKeeva Bush à la présidence de la Chambre a troublé la dynamique, l’opposition ayant boycotté une session parlementaire le 7 octobre après que ses membres aient vu leur demande de déposer une motion de censure contre lui refusée. Bush avait annoncé qu’il se retirerait de son poste de président, mais pas avant le 30 novembre. De manière inhabituelle, la Chambre, en l’absence des six membres Progressistes, a plutôt débattu d’une « motion de confiance » envers le gouvernement, présentée par Seymour. Quelques jours plus tard, le 12 octobre, Bush a annoncé, dans une déclaration à l’Assemblée, qu’il se retirait, avec effet immédiat. La députée de West Bay Central, Ebanks-Wilks, a été choisie pour le remplacer.

Mars 2023

Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Chris Saunders, a quitté le gouvernement PACT le 21 mars 2023. Bien que Saunders ait déclaré qu’il avait démissionné, Panton a affirmé qu’il avait été invité à partir. Saunders a cité des divergences avec le premier ministre comme raison de son départ. Un remaniement ministériel a placé la ministre de l’Éducation O’Connor-Connolly au poste de vice-premier ministre, et Panton a pris en charge le rôle de ministre des Finances de Saunders. Cela a réduit la majorité de PACT à 12 membres. Seymour a été élevé au Cabinet, responsable du ministère du Contrôle des frontières et du Travail.

Septembre 2023

La stabilité du gouvernement a subi un coup supplémentaire le 22 septembre, lorsque Seymour a présenté sa démission lors d’un discours au Parlement, citant « désorganisation » et « leadership défaillant » au sein de l’administration PACT. Le départ de Seymour a laissé PACT avec 11 membres, comprenant 10 membres votants et le président de la Chambre Ebanks-Wilks, qui ne pouvait voter que lorsque le Parlement était dans une impasse.

Novembre 2023

McKeeva Bush a démissionné du gouvernement PACT, laissant la Chambre dans une situation d’impasse à 9-9, avec Ebanks-Wilks détenant le vote décisif. La démission de Bush a incité l’opposition dirigée par les Progressistes à déposer une motion de censure contre le gouvernement Panton.

Le 14 novembre, les députés ont voté 8-7 en faveur de la motion, deux ministres du gouvernement – André Ebanks et O’Connor-Connolly – ainsi que le membre de l’opposition Saunders ayant choisi de s’abstenir.

Panton a ensuite démissionné en tant que premier ministre, ouvrant la voie à O’Connor-Connolly, alors vice-premier ministre, pour émerger en tant que nouvelle leader de la coalition du nouveau Mouvement des peuples unis.

L’ancien premier ministre Sir Alden McLaughlin a ensuite été élu sans opposition à la présidence de la Chambre.

Dans son discours inaugural en tant que président, McLaughlin a conseillé au nouveau gouvernement qu’il était « temps de réinitialiser ».

Juin 2024

Des rapports sur des turbulences persistantes au sein du Cabinet concernant des changements potentiels à la Loi nationale sur la conservation ont fait surface, bien que le gouvernement ait maintenu un silence total sur les amendements proposés.

Le Cabinet, selon plusieurs sources, était profondément divisé sur les modifications projetées à la loi, qui protège des terres et des espèces d’importance environnementale.

Alors que certains membres du Cabinet soutenaient des changements significatifs, plusieurs ministres semblaient privilégier une approche plus conservatrice.

Des discussions avaient eu lieu sur la possibilité de démissions multiples ou d’un remaniement ministériel si les changements devaient se poursuivre, mais aucune action de ce type ne s’est concrétisée, car des examens supplémentaires des modifications ont été finalement convenus.

Les révisions contestées proposées à l’époque incluaient l’élimination de la capacité du Conseil national de conservation à déléguer son autorité au directeur du Département de l’Environnement.

Octobre 2024

Le député de la backbench McKeeva Bush a lancé un nouveau groupe politique, l’Organisation pour un meilleur Cayman, qui vise à présenter une liste de candidats lors de la prochaine élection générale.

Le vétéran politique de 40 ans, qui reste secrétaire parlementaire dans l’administration UPM, a décrit la coalition actuelle comme « un désordre » et a déclaré : « Je ne crois pas que les indépendants puissent gérer ce pays. »

En lançant sa campagne de réélection, Bush a critiqué sa collègue Turner concernant l’établissement de santé mentale de Poinciana, qui avait été marqué par des retards.

Il a également confirmé les rumeurs selon lesquelles les conflits internes au sein du Cabinet persistent.

Le ministre du Contrôle des frontières, Seymour, a pris la parole à la radio gouvernementale pour défendre l’administration, affirmant que le Cabinet restait uni, tout en qualifiant les allégations de conflits internes au sein du gouvernement du Mouvement des peuples unis de malice politique.

« Le gouvernement UPM, comme toute famille, a ses … querelles, mais nous sommes là en caucus ; nous rions, nous nous entendons et nous sommes en désaccord, et nous acceptons d’être en désaccord, et nous continuons à faire avancer les affaires du pays », a déclaré Seymour lors d’une interview sur Radio Cayman.

O’Connor-Connolly, deux jours après cette interview, a appelé les îles Caïmans à se libérer des « menottes économiques » imposées par le Royaume-Uni et à obtenir un plus grand contrôle sur ses propres finances.

Elle a déclaré que davantage de décisions sur les dépenses devraient être prises localement plutôt que les politiciens n’aient à aller « demander l’aumône » au Royaume-Uni.

Les ministres du Cabinet Ebanks, Ebanks-Wilks et Turner, ainsi que Bodden, ont présenté leur démission avec effet immédiat le 31 octobre.

