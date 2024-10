Cayman Island: Les problèmes d’inondation ont été identifiés comme “prioritaires” il y a plus de vingt ans

Par James Whittaker – 9 octobre 2024

L’élaboration d’une stratégie nationale visant à prévenir le type d’inondations majeures qui ont frappé les quartiers de Grand Cayman ces dernières semaines a été considérée comme une priorité urgente dès 2003.

La nécessité d’un plan national de gestion des eaux pluviales pour atténuer l’impact des fortes précipitations a été soulignée dans un rapport qui avertissait que “ne rien faire” n’était pas une option.



Un jeune fait du vélo pendant les inondations du mois dernier. – Photo : Taneos Ramsay : Taneos Ramsay

Dans son rapport, le comité gouvernemental de gestion des eaux pluviales avertit également que la perte continue de zones humides et de pâturages au profit de nouvelles constructions risque d’aggraver le problème et recommande que l’analyse des risques d’inondation soit prise en compte dans l’aménagement du territoire et la planification des transports.

Le rapport de 2003, rédigé à une époque où la population de l’île était inférieure à la moitié de ce qu’elle est aujourd’hui, mettait en garde contre les risques encourus par les habitations et les entreprises en l’absence d’une stratégie nationale globale.

Il affirmait que “ne rien faire n’est ni viable ni acceptable” et que “les ramifications de l’absence d’une approche globale de la gestion des eaux pluviales sont nombreuses et de grande portée”.

Le rapport souligne également la nécessité d’améliorer les contrôles de développement afin de garantir que les nouvelles constructions sur des terrains vides n’augmentent pas les inondations dans les maisons voisines.

Malgré ces avertissements, la plupart des conseils contenus dans le rapport ne semblent pas avoir été suivis.



Des ingénieurs dégagent les canalisations à George Town, mercredi, pour gérer les inondations. La NRA estime qu’une stratégie nationale est nécessaire pour mieux gérer les eaux pluviales. – Photo : Sarah Bridge

Les inondations se sont considérablement aggravées dans certaines zones à problèmes et de nouveaux sites ont également été fortement touchés par les récentes tempêtes, les terrains vides ayant été remblayés dans le cadre de projets de développement voisins.

Une liste restreinte des zones les plus touchées, dans le rapport de 2003, comprenait Randyke Gardens, South Sound et North Sound Estates – qui continuent tous d’être affectés par l’augmentation des inondations.

Le directeur général de la National Roads Authority, Edward Howard, qui faisait partie du comité de 2003 en tant qu’employé du département des travaux publics, s’est exprimé le mois dernier sur la nécessité d’un plan de gestion des eaux pluviales.

Faisant écho à de nombreuses idées contenues dans le rapport datant de plusieurs décennies, il a appelé à une approche nationale du problème.

The Compass croit savoir que le ministère de l’aménagement du territoire et des infrastructures, qui supervise notamment la NRA, réfléchit à la manière de mettre à jour et d’appliquer le plan de 2003

Le ministère n’a pas répondu aux questions concernant les aspects des recommandations qui ont été suivis.



Une image aérienne montre des inondations importantes dans le quartier de Randyke Gardens, à George Town, au début de l’année. – Photo : RCIPS

Mark Scotland, un ancien ministre qui était directeur adjoint des travaux publics et qui faisait partie du groupe de travail de 2003, a déclaré que certains travaux avaient été réalisés pour atténuer les problèmes. Mais il a reconnu que la recommandation principale d’un plan national de gestion des eaux pluviales n’avait pas encore été suivie d’effet.

Il a ajouté que la question était devenue plus complexe en raison de la croissance des îles Caïmans dans l’intervalle. Les terrains vides qui servaient autrefois à l’évacuation des eaux ont été aménagés, la population de l’île étant passée d’un peu plus de 40 000 habitants en 2003 à près de 90 000 aujourd’hui.

“Il est évident que le développement s’est poursuivi et que les précipitations ont été beaucoup plus fortes, ce qui a accru les difficultés.

“Nous devons déterminer à quoi ressemble un plan national de gestion des eaux pluviales et comment l’intégrer dans un plan de développement”, a-t-il déclaré.

M. Scotland a ajouté qu’une grande partie des nouvelles constructions étaient mieux protégées en raison des règles d’urbanisme qui exigeaient que les bâtiments commencent à un niveau plus élevé au-dessus du niveau de la mer. Il a averti que certaines propriétés plus anciennes pourraient finalement devoir être reconstruites selon les mêmes normes.

À l’heure actuelle, les promoteurs sont tenus de s’occuper des eaux pluviales sur leur propre propriété, mais il est juridiquement difficile de les rendre responsables des problèmes de drainage dans l’ensemble de la communauté.

S’exprimant sur la radio gouvernementale à la suite de la tempête tropicale Helene le mois dernier, le ministre de l’aménagement du territoire et des infrastructures, Jay Ebanks, a déclaré qu’un autre groupe de travail était en train d’être mis sur pied pour élaborer un plan.

Il a toutefois reconnu qu’il n’y avait pas d’argent dans le budget du gouvernement – qui court jusqu’à la fin de 2025 – pour des travaux majeurs, et qu’une solution nationale était encore loin d’être trouvée.



De nouvelles zones, comme cette propriété de Mars Close à West Bay, ont été touchées par une augmentation des inondations, les terrains voisins ayant été remblayés en vue d’un nouveau développement. Rachel Ebanks, propriétaire d’une maison, est photographiée après le passage de l’ouragan Beryl. – Photo de l’ouragan Beryl : Fichier

Rachel Ebanks a ajouté : “Il faudra d’abord mettre de côté des sommes importantes pour créer un plan de gestion des eaux pluviales adéquat.”

Bon nombre des problèmes rencontrés actuellement dans les quartiers des îles Caïmans ont été identifiés dans le rapport du groupe de travail de 2003.

“L’augmentation de l’aménagement du territoire sans contrôle adéquat de la gestion des eaux pluviales entraîne une augmentation des niveaux et de la fréquence des inondations, une dégradation de la qualité de l’eau et la destruction des écosystèmes marins et d’eau douce”, indique une déclaration de consultants incluse dans le document de 2003.

Elle recommande d’intégrer les politiques de gestion des eaux pluviales dans la planification du développement et des transports et prévient que “l’absence d’action (ou l’inaction) dans l’élaboration d’un plan de gestion des eaux pluviales se traduira par une augmentation des inondations pour les résidents, les entreprises et les pouvoirs publics, même en cas de tempête mineure”.

Les consultants ont ajouté : “Nous sommes convaincus que tout ce qui n’est pas un plan d’attaque complet ne fera qu’anticiper temporairement les problèmes. Le défi auquel est confronté le gouvernement et, par extension, le [comité de gestion des eaux pluviales] est important et, même s’il n’est pas insurmontable, il mérite une attention immédiate.

J’aime ça : J’aime chargement…