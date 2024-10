Célébration de la journée créole : Honorer le riche patrimoine culturel de la Dominique

OIM Dominique/ Natasha Greaves –

Chef de bureau de l’OIM Dominique, Natasha Greaves

Alors que nous nous réunissons pour célébrer la Journée créole le 25 octobre 2024, réfléchissons profondément aux racines culturelles riches et complexes qui nous définissent en tant que nation. La Journée créole est plus qu’une simple célébration ; c’est un rappel puissant de la force, de la beauté et de la diversité qui coulent dans les veines de la Dominique. Elle nous rappelle que la culture n’est pas statique ; elle évolue avec le peuple, reflétant les nombreuses influences qui ont façonné notre île au fil des siècles.

Au cœur de notre identité culturelle se trouve la fusion unique des traditions africaines, européennes et indigènes Kalinago. Notre musique, notre danse, notre langue et notre patrimoine culinaire sont des témoignages vivants de la résilience et de la créativité de nos ancêtres qui, malgré les difficultés historiques, ont nourri une culture qui prospère aujourd’hui. Du rythme du bélé et du jing ping aux saveurs du callaloo, des bakes et du poisson salé, l’esprit de nos ancêtres est présent dans toutes les expressions de nos traditions. La langue créole elle-même est un symbole de survie et d’adaptation, née de la nécessité de communiquer entre les cultures.

L’histoire de la résilience de la Dominique est également liée à la migration, qui a été une constante tout au long de notre histoire. Les migrants venus des quatre coins du monde ont longtemps fait partie du parcours de notre nation, contribuant à son paysage culturel dynamique. Qu’ils soient arrivés en tant que colons, travailleurs ou citoyens du monde d’aujourd’hui, les migrants ont apporté avec eux leurs riches traditions, valeurs et expériences, contribuant ainsi à diversifier davantage l’identité dominicaine.

Aujourd’hui, les migrants continuent de jouer un rôle important dans le façonnement de notre société. Ils enrichissent profondément notre économie, nos communautés et notre culture. En mêlant leurs propres traditions aux nôtres, ils contribuent à la mosaïque en constante évolution du patrimoine culturel de la Dominique. Ces échanges interculturels renforcent notre tissu social, améliorant notre compréhension collective et notre empathie. En célébrant la Journée créole, nous ne rendons pas seulement hommage à nos racines, mais nous reconnaissons également l’importance d’embrasser la diversité et d’accueillir les contributions de tous ceux qui considèrent la Dominique comme leur patrie.

Au nom de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) Dominique, j’adresse mes vœux les plus chaleureux à tous, y compris à nos dynamiques communautés de migrants, à l’occasion de cette journée importante. Souvenons-nous que la culture nous unit, nous donne de la force et continuera à nous guider lorsque nous affronterons l’avenir ensemble. Que la Journée créole nous incite tous à honorer notre passé, à célébrer le présent et à construire un avenir où chaque culture est valorisée.

J’aime ça : J’aime chargement…