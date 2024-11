Chef Célèbre, Jeff Soutient l’Initiative de Prévention du Crime de Sainte-Lucie

St. Lucia Times

Par

Tony Nicholas

Le célèbre chef américain, auteur à succès et conférencier Chef Jeff, ainsi que le professionnel de la justice pénale Carlyle Holder, ont terminé une visite de quatre jours à Sainte-Lucie la semaine dernière.

La présence de ces deux personnalités a été organisée par Back on Track Ministries Inc dans le cadre de la nouvelle initiative CPR (Prévention et Réduction du Crime) pour Sainte-Lucie, sous la direction de Keith Smith en partenariat avec Silhouette, représenté par Kendal John.

La visite, qui s’est déroulée du 15 au 20 octobre, avait pour but d’inspirer et d’habiliter les jeunes à risque, les détenus et les ex-détenus tout en offrant de l’espoir et un chemin vers une transformation positive.

Parmi les événements, on compte une rencontre avec des jeunes à risque de Bruceville, à Vieux Fort, le 16 octobre. Là, le Chef Jeff a prononcé un discours inspirant, exhortant les jeunes présents à faire des choix positifs malgré les défis auxquels ils sont confrontés.

Le même jour, l’équipe a visité l’établissement correctionnel de Bordelais, où le Chef Jeff et Carlyle Holder ont parlé à environ quarante détenus à l’intérieur de la chapelle. L’histoire de transformation personnelle du Chef Jeff après sa sortie de prison a résonné avec les détenus, offrant un message d’espoir et de secondes chances.

Le vendredi 18 octobre, le Chef renommé a prononcé un discours motivationnel à l’école secondaire SDA de Castries. Il a ensuite participé à une expérience culinaire pratique de haut niveau avec des jeunes de Bruceville, aux côtés d’étudiants en cuisine de la branche de Castries du Centre National de Développement des Compétences (NSDC).

Plus tard dans la journée, le Chef Jeff a offert aux jeunes de Bruceville une expérience culinaire mémorable au Caribbean Pirates, à Castries. Il a également rencontré des ex-détenus impliqués dans un programme d’acquisition de compétences conçu pour les préparer à une réinsertion réussie dans la société. Il les a encouragés à rester engagés dans des choix judicieux, comme il l’a fait après son incarcération.

La semaine s’est conclue le samedi 19 octobre, lorsque le Chef Jeff a visité le Centre de Formation des Garçons où il a délivré un autre message empowerant aux jeunes résidents sur la poursuite de leurs rêves et la construction d’habitudes favorisant le succès.

Cet après-midi-là, Jeff et Carlyle Holder ont rencontré des leaders spirituels locaux et les ont exhortés à jouer un rôle plus actif dans la sauvegarde des jeunes à risque de Sainte-Lucie. Il a souligné que de nombreux hommes incarcérés ne sont pas intrinsèquement mauvais, mais sont souvent victimes de leur environnement et de choix malavisés.



Étaient présents lors de cette dernière rencontre, Esther Rigobert, Secrétaire Permanent au Bureau du Premier Ministre, qui a exprimé le soutien du gouvernement à l’initiative, en invitant le Chef Jeff et Carlyle Holder à revenir à Sainte-Lucie pour poursuivre leurs efforts.

Carlyle Holder, qui a également purgé une peine, a généreusement offert des exemplaires de son livre, Can Anything Good Come Out of Prison?, à de nombreux participants.

Au cours de sa visite, le Chef Jeff a exprimé sa confiance dans l’influence positive que les deux hommes avaient sur l’île, déclarant : « Je crois que nous avons eu un impact sur des hommes et des femmes et des jeunes garçons ici sur l’île. Nous prions simplement pour leur succès, leur rédemption et leur capacité à réussir dans la vie. »

J’aime ça : J’aime chargement…