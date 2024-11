COMMUNIQUÉ CTM. Serge LETCHIMY fustige les propos tenus par le Préfet et réaffirme la capacité des martiniquais à décider de leur avenir

Matinik, 25 novanm 2024

Le Président du Conseil Exécutif a adressé, ce jour, un courrier officiel au Préfet de Martinique en réaction aux propos tenus par ce dernier lors d’une émission télévisée diffusée sur Martinique La 1ère, le mercredi 20 novembre 2024, remettant en cause l’existence de projets structurants portés par les élus martiniquais et indiquant que les Martiniquais n’ont jamais travaillé ensemble à bâtir un projet d’avenir.

Serge LETCHIMY exprime son profond désaccord face à des déclarations qu’il qualifie de « d’inacceptables, réductrices et infantilisantes ». Il considère que ces propos nient les efforts collectifs et les projets d’avenir portés par les Martiniquais depuis des dizaines d’années, et relèvent malheureusement d’un imaginaire colonial persistant. «Comment peut-on soutenir avec sincérité que les Martiniquais n’ont aucun projet pour eux-mêmes ? », s’interroge-t-il dans son courrier.

Le Président du Conseil Exécutif souligne que la CTM, les élus et les forces-vives de Martinique ont initié de nombreux projets ambitieux et rappelle les initiatives martiniquaises parmi lesquelles :

Les 208 projets du plan de mandature de la CTM, en cours de mise en œuvre depuis près de trois ans

L’adoption de résolutions, tant sur le plan économique que sur le plan institutionnel avec notamment la domiciliation d’un pouvoir normatif autonome, par le Congrès des élus de Martinique réuni à cinq reprises entre 2022 et 2023, après plus de 300 heures de travail

Des documents stratégiques remis aux autorités nationales et européennes, dont un document de 156 pages intitulé « Projets structurants d’avenir pour la Martinique » remis à la Commissaire européenne Elisa FERREIRA en février 2022 et un rapport de 322 pages contenant 59 projets et 35 mesures phares transmis au Ministre des Outre-mer en juin 2023.

Le Président du Conseil Exécutif dénonce également l’absence de réponses concrètes de l’État face aux propositions martiniquaises et déplore les manquements en matière de stratégie pour les pays d’outre-mer. Il pointe les défis cruciaux auxquels la Martinique doit faire face en raison de financements insuffisants (150 millions d’euros sont dus chaque année par l’Etat à la CTM) et de l’absence de politique d’investissement face à la dégradation des infrastructures de santé et au développement de l’insécurité liée aux narcotrafics. Un rapport sénatorial daté de mai 2024 indique, sans contestation, que la Martinique est livrée aux narcotrafics et à la circulation d’armes.

« Nous n’en pouvons plus des leçons d’un État qui continue de livrer la Martinique aux narcotrafics par négligence et incurie totale en matière de lutte contre l’insécurité », déclare-t-il, avant de réaffirmer : « Je ne céderai à aucune tentative de soumission, de qui que ce soit, et continuerai à porter jusqu’au bout l’idéal de ce pays. »

Enfin, Serge LETCHIMY exige le respect des institutions martiniquaises et appelle à une réforme profonde des relations entre l’État et la Martinique, affirmant que le respect mutuel est essentiel pour permettre aux Martiniquais de bâtir leur avenir. Il réitère aussi son engagement à toujours défendre les intérêts des Martiniquaises et des Martiniquais et à porter des projets ambitieux pour un développement durable et inclusif.

