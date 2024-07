COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Electoral Reform Coalition sur les commentaires du Premier ministre Skerrit après l’événement de l’ERC Electoral Reform Coalition

Dominica on line. Vendredi, 12 Juillet 2024 à 14:55

La Coalition pour la réforme électorale (ERC) est convaincue que le Premier ministre Roosevelt Skerrit a de sérieuses difficultés avec la vérité, comme en témoignent ses dernières déclarations à la suite du Parlement populaire de l’ERC qui s’est tenu le dimanche 7 juillet à Roseau. Des indications claires montrent que le Premier ministre Roosevelt Skerrit est [diablement] déterminé à tromper la population dominicaine avec des faussetés et qu’il a un désir ardent de poursuivre l’établissement d’une dictature dans le Commonwealth de Dominique.

Pour une raison quelconque, le Premier ministre Roosevelt Skerrit a l’impression d’être le Dieu Tin de la Dominique, que personne n’a le droit de remettre en question ou de contester ses tendances dictatoriales et qu’il peut continuer à mentir de manière flagrante à la nation en toute impunité. Il agit comme s’il était l’autorité suprême du processus électoral de la Dominique et qu’il pouvait engager Sir Dennis Byron pour des centaines de milliers de dollars provenant des contribuables de la Dominique, pour ensuite rejeter les recommandations de Sir Byron en engageant une équipe qui lui a donné SA législation, qui devrait être autorisée à ne pas être contestée.

La Coalition pour la réforme électorale (ERC) a montré son [respect] pour le Cabinet du Premier ministre. Après la fin de la série de consultations organisées par le gouvernement dirigé par le parti travailliste de la Dominique en août 2023, l’ERC a respectueusement écrit au Premier ministre pour lui suggérer des mesures de suivi, notamment la création d’un comité à large assise chargé d’examiner le rapport Byron, ainsi que les propositions formulées lors des consultations. Le Premier ministre n’a pas eu la décence humaine élémentaire ni la courtoisie de son bureau d’accuser réception de la demande de l’ERC, et encore moins d’y répondre. D’autres demandes d’audience avec le Premier ministre ont été traitées avec le même niveau d’irrespect flagrant.

Alors que l’Electoral Reform Coalition (ERC) n’a pas l’intention de s’engager dans une guerre des mots avec le Premier ministre Roosevelt Skerrit, il est important de lui rappeler ce qui suit et ce qu’est réellement un manque de respect :

En tant que ministre de l’éducation dans l’administration de l’honorable Pierre Charles, il s’est rendu à la Barbade pour négocier avec le gouvernement chinois la rupture des relations diplomatiques avec Taïwan, à l’insu et sans l’autorisation du Premier ministre de l’époque.

En 2005, il a déclaré au peuple dominicain que “cela ne les regarde pas de savoir d’où vient l’argent du parti travailliste de la Dominique”. Cette réponse a été donnée parce que des questions ont été soulevées quant à la source des fonds utilisés pour financer la participation du parti travailliste à la campagne électorale de cette année-là.

En raison d’allégations selon lesquelles il détenait la nationalité française, il a déclaré qu’aucune loi, aucune constitution ne pouvait l’empêcher de se présenter aux élections générales de 2009.

En 2019, il a encouragé les électeurs de la circonscription de Petite Savanne à jeter de l’eau chaude sur les partisans de l’opposition.

Les exemples d’insultes et de manque de respect flagrant de Roosevelt Skerrit envers les citoyens du Commonwealth de la Dominique sont trop nombreux pour être mentionnés, et la Coalition pour la réforme électorale (ERC) ne se laissera pas distraire par les machinations d’un politicien dont le seul objectif est de maintenir sa mainmise sur le pouvoir en manipulant le système électoral.

Il semble que le Premier ministre ignore que la Jamaïque, un État membre de la CARICOM, a [modélisé] la législation sur le financement des campagnes depuis 2017, et que de nombreux pays du Commonwealth ont utilisé le modèle jamaïcain pour élaborer leur législation électorale.

Il ne fait aucun doute que le Premier ministre Roosevelt Skerrit est fier de se cacher derrière les privilèges et l’autorité de la fonction de Premier ministre pour insulter et ignorer les citoyens dominicains qu’il perçoit comme opposés à ses politiques malavisées et à ses tendances dictatoriales. Ainsi, il continue d’utiliser ses médias monopolisés pour attaquer l’ERC, mais il n’a ni le courage ni la maturité nécessaires pour discuter des questions d’intérêt national, en particulier du processus de réforme électorale.

Pendant plus de vingt ans, il a évité tout débat public ou toute discussion en dehors de la protection de son parti malavisé.

L’ERC invite humblement le Premier ministre à une discussion ouverte et transparente sur la voie à suivre pour la réforme électorale en Dominique. Cette discussion peut avoir lieu en privé ou en public. Si le Premier ministre ne se rend pas disponible pour une discussion, l’ERC continuera à utiliser ses ressources limitées pour éduquer, mobiliser et plaider en faveur d’une législation sur la réforme électorale [qui] réponde aux demandes du peuple dominicain et non à une législation bidon qui a pour seul objectif de consolider la mainmise de Roosevelt Skerrit sur le pouvoir.

L’Electoral Reform Coalition (ERC) appelle les citoyens du Commonwealth de la Dominique à faire preuve d’une détermination sans faille pour garantir des élections libres et équitables, indépendamment de l’appartenance à un parti politique, de la couleur de peau ou des préjugés. L’objectif principal des lois électorales dans tout pays démocratique est de donner aux citoyens la possibilité de changer de gouvernement. Le projet de loi du Premier ministre Skerrit est inacceptable à l’heure actuelle et doit être modifié pour répondre aux préoccupations essentielles liées au financement des campagnes électorales et à d’autres questions délicates, avant d’être présenté au Parlement pour y être débattu. Avec une majorité parlementaire de 19 contre 2, il est impératif que les projets de loi représentent pleinement les souhaits des citoyens dominicains et pas seulement ceux du Premier ministre Roosevelt Skerrit.

L’ERC invite tous les Dominicains, dans leur pays et à l’étranger, à rejoindre et à soutenir la législation électorale populaire qui sera bientôt présentée au président du Commonwealth de la Dominique, au Premier ministre et à la Commission électorale.

Que Dieu bénisse le Commonwealth de la Dominique. Nous, le peuple, vaincrons.

