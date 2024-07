COMMUNIQUÉ. Législatives 2024 : La position de Serge Letchimy

“Au regard des résultats au niveau national, l’unité des Martiniquais sera demain indispensable”

Matinik, 2 jiyè 2024

“ La Martinique s’est exprimée lors du premier tour des élections législatives 2024 avec une participation citoyenne plus forte qu’au dernier scrutin : c’est un bon signal. Mais, il faut le dire et le regretter, notre participation à ces élections reste encore faible : près de trois électeurs sur quatre ne se sont pas déplacés.

Pourtant, les enjeux de ce scrutin sont cruciaux car l’Assemblée nationale et le Gouvernement de la République risquent de basculer dans un désordre de gouvernance. Dans ce contexte, il est impératif que la voix de la Martinique soit entendue, avec clarté, avec force et avec la plus grande détermination. Il n’est pas l’heure de nous diviser. Nous devons serrer les rangs et faire prévaloir toujours l’intérêt des Martiniquaises et des Martiniquais. Encore plus qu’hier, l’unité sera demain indispensable. Nous devons éviter que la France tombe dans l’extrémisme de droite, qui prône le déni d’humanité. Le déni de notre humanité commune.

Aussi, j’encourage chaque Martiniquais.e à soutenir les candidats qui proposent des programmes ouverts, humanistes, progressistes, écologistes ancrés dans la solidarité et le progrès, et capables de défendre les droits humains face à toute menace. J’encourage chaque Martiniquais.e à se rendre aux urnes pour ce second tour, ce samedi, malgré les conditions difficiles d’un contexte météorologique variable et de début de grandes vacances.

Dans ce contexte, je tiens à apporter mon soutien, avec conviction, à la candidature de Johnny Hajjar, pour la circonscription de Fort-de-France. Député remarquable par son travail et sa détermination, il est reconnu par les Foyalaises et par les Foyalais pour son dévouement et sa capacité à défendre avec ardeur les intérêts des Martiniquais. Son précédent mandat de député a été marqué par un engagement sans faille et des actions concrètes pour le bien-être de nos concitoyens.

Johnny a su aborder avec courage et pertinence le problème crucial de la vie chère en Martinique. Ses rapports et propositions reflètent son engagement profond à améliorer notre quotidien. Son action a déjà eu un impact significatif, et je suis convaincu qu’il continuera dans cette direction. Sa position franche et authentique sur la prise en charge du cancer en Martinique témoigne de sa détermination à défendre notre système de santé. Il n’a pas hésité à signaler sa dégradation, et je partage entièrement ses préoccupations.

Son investissement dans cette cause est essentiel pour notre avenir. La question du coût élevé du transport aérien est une autre bataille que Johnny a menée et continue de mener avec détermination. Conscient de l’injustice que subissent les Martiniquais, il lutte pour des solutions équitables et justes. Sa connaissance du Parlement, son engagement sans faille et sa proximité avec les citoyens en font un représentant exemplaire et indispensable aux batailles de demain.

Mon soutien le plus sincère va également à sa suppléante, Nathalie Martail Jouan. Femme de valeur et de principes, Nathalie incarne le dévouement et l’intégrité. Son engagement indéfectible envers notre pays est un atout précieux pour notre Martinique. Ensemble, Johnny et Nathalie forment une équipe solide, prête à affronter les défis à venir avec détermination et courage.

Plus que jamais, les Martiniquais.es sont invités, au même titre que la population de l’Hexagone, au rendez-vous de leur avenir. Le Parlement est et reste le lieu de la prise de décisions majeures pour nos pays et nos peuples, bien que l’on connaisse ma volonté de domicilier localement les pouvoirs qui permettent de changer la vie des gens.”

Serge LETCHIMY

Président du Conseil Exécutif de Martinique

