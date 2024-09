Coût de la vie en Martinique : Entre accusations et explications, un débat qui perdure…

La question du coût de la vie en Martinique est un sujet récurrent et sensible, qui a déjà fait l’objet de nombreux débats et actions sociales, notamment lors de la crise de 2009. Quinze ans plus tard, la situation a peu évolué et c’est même dégradé aux yeux de tous.

Dans ce contexte, le 1er juillet 2024, le RPPRAC (Rassemblement pour la Protection et la Promotion des Revenus et du Pouvoir d’Achat des Consommateurs) a publié un manifeste accusant les acteurs de la grande distribution, ainsi que le Préfet de Martinique, d’être responsables de cette situation jugée insupportable. Ce document appelle à une mobilisation citoyenne pour exiger une baisse des prix et des prix semblables à la France Hexagonale, et annonce une potentielle désobéissance civile si aucune action n’est prise d’ici le 1er septembre 2024 (demain).

En réponse, les représentants des distributeurs alimentaires ont, le 28 août 2024, émis un communiqué détaillant les raisons structurelles et économiques qui expliquent, selon eux, ces écarts de prix. Ils reconnaissent les difficultés rencontrées par les consommateurs, mais soulignent que ces différences ne résultent pas de marges excessives, mais bien des contraintes géographiques et logistiques spécifiques à la Martinique. Ils proposent par ailleurs des pistes de solutions, notamment la suppression du fret et de l’octroi de mer pour certains produits de première nécessité.

La question qui se pose est donc de savoir ce qui a été fait depuis la crise sociale de 2009 pour répondre à ces préoccupations et pourquoi, malgré les efforts proclamés, une partie de la population se sent toujours contrainte d’organiser une manifestation d’envergure pour faire entendre sa voix. Est-ce véritablement la solution à cette problématique complexe ?

À la veille de cette manifestation, il est essentiel de rappeler qu’Antilla consacrera dans les prochaines semaines un dossier complet à cette question cruciale de la vie chère en Martinique, afin de mieux comprendre les enjeux et les actions menées par les différents acteurs impliqués.

Philippe PIED

