Crise sociale en Martinique : Comment protéger son entreprise et anticiper les risques ? par Clarisse Tio, experte en assurance

La crise sociale qui secoue la Martinique depuis plus de 60 jours plonge les entreprises dans une situation de grande vulnérabilité. Vandalisme, pillages, incendies : les actes de violence se multiplient, causant des millions de pertes pour les entrepreneurs de l’île. Dans ce contexte, comment les entreprises peuvent-elles se prémunir, anticiper les risques et garantir une indemnisation juste et efficace ?

Clarisse Tio, experte en assurance, membre de l’Union d’Experts et fondatrice du cabinet K’ribean Expertises, se met à la disposition des médias pour enrichir la compréhension des enjeux liés aux sinistres. Ayant observé plusieurs articles sur les impacts de la crise sociale, elle estime essentiel de communiquer des informations concrètes aux entreprises concernées, afin de leur apporter des conseils adaptés et fiables.

Légitimité

Clarisse Tio est l’une des rares femmes expertes en assurance dans les Caraïbes. Forte de plus de dix ans d’expérience en assurance et en Droit Privé, elle partage ses meilleures pratiques pour aider les entrepreneurs à naviguer dans ces moments critiques. Elle s’adresse ainsi aux médias : “Je souhaite fournir des informations claires et précises aux entreprises touchées, afin de leur donner des outils concrets pour se protéger efficacement,” souligne-t-elle.

Une experte impartiale au service des entreprises

En tant qu’experte mandatée, Clarisse Tio adopte un rôle neutre entre l’assuré et l’assureur, garantissant une prise en charge factuelle et objective des sinistres. “Mon objectif est d’assurer une gestion juste et transparente, axée sur la vérité et l’équité,” affirme-t-elle. Chaque dossier est examiné avec rigueur, pour que chaque entreprise impactée reçoive une indemnisation appropriée.

Conseils pratiques pour anticiper et réagir efficacement :

Évaluer et ajuster ses assurances : Vérifiez que votre couverture correspond aux risques actuels, incluant les actes de vandalisme et les sinistres exceptionnels. Documenter les dommages : Gardez une trace détaillée de tous les dégâts pour faciliter la gestion de votre dossier auprès des assureurs. Mettre en place des mesures de prévention : Sécurisez vos locaux avec des dispositifs adaptés pour limiter l’impact des sinistres. Faire appel à un cabinet spécialisé : Déléguer la gestion des sinistres à des experts accélère les démarches et simplifie le traitement de votre dossier, grâce à leur maîtrise des processus et du jargon complexe de l’assurance.

Un soutien de proximité en temps de crise

Dans le contexte de vandalisme actuel, l’assureur, le cabinet de conseil et l’expert constituent les meilleurs alliés des entrepreneurs touchés par ces événements. Pour ceux qui ne sont pas encore couverts, souscrire une assurance adaptée est essentiel : l’absence de couverture peut compromettre la survie d’une entreprise, surtout face à des sinistres de grande ampleur.

En période de crise, les entreprises ont besoin de plus qu’une simple formalité administrative : elles recherchent un accompagnement humain et compétent,” , Conclut Clarisse Tio .

Pour développer le sujet et fournir des conseils aux entrepreneurs, elle se tient à la disposition des rédactions locales au : 0696 95 25 04

J’aime ça : J’aime chargement…