Culture : Marius Priam présente son album “Inolvidable”

Marius Priam, célèbre chanteur de “La Perfecta Martinique”, a récemment sorti un best off intitulé “Inolvidable”, présenté sous forme de clé USB. Celui-ci de 20 morceaux présente les titres de son répertoire. Il souhaite laisser une empreinte culturelle durable et participer à la préservation de l’héritage musical martiniquais.

“Après tant d’années dans la musique, il est important pour moi de partager ce que j’ai appris. Aujourd’hui, avec mon âge, je me concentre sur le partage plutôt que sur l’argent. Je pense qu’il est grand temps de transmettre tout ce que j’ai acquis sur scène, et c’est ce que je souhaite faire maintenant.”

Antilla : Vous avez sorti un album sous forme de clé USB. Pouvez-vous nous en parler ?

Marius Priam : C’est un best-off de 20 morceaux que j’ai interprété dans ma carrière de plusieurs titres de “La Perfecta Martinique”. Cet album est un best off des chansons que j’ai interprétées au cours de ma vie.

Pourquoi avoir choisi de diffuser cet album sous forme de clé USB ? Quelle a été votre motivation derrière ce choix ?

Tout simplement parce que la technologie évolue. Les CD ne se vendent plus comme avant, c’est un investissement qui n’est plus aussi rentable. J’ai pensé que cette approche, bien qu’elle soit aussi un investissement, pourrait être intéressante.

Quels défis avez-vous rencontrés lors de ce projet ?

Je n’ai pas rencontré de défis majeurs ; s’il y en a eu, ils ont été assez faciles à surmonter. Le seul défi actuel est que je dois distribuer moi-même les clés USB, du moins pour l’instant.

Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?

Pour l’instant, je souhaite voir comment le projet avec cette clé USB se développe. Je préfère me concentrer sur une approche locale. Vous savez, dans le monde de la musique, si on n’est pas un grand producteur, les choses peuvent être assez difficiles.

Envisagez-vous d’élargir votre champ de distribution ?

Non, mon objectif n’est pas de faire de l’argent. Je sais que je n’en gagnerai probablement pas, mais au fond de moi, il était important que je réalise ce projet pour laisser mon empreinte.

Conseilleriez-vous à d’autres artistes de procéder de cette manière pour préserver la culture musicale antillaise ?

Oui, absolument. L’essentiel est de laisser quelque chose pour le patrimoine. J’ai choisi de proposer l’album sous forme de clé USB en format carte, car cela peut être une bonne manière d’atteindre des personnes qui n’ont pas eu l’occasion d’écouter mon album.

Cela peut aussi permettre à la jeunesse de découvrir plus en profondeur Marius Priam et mon parcours avec “La Perfecta Martinique”. Après tant d’années dans la musique, il est important pour moi de partager ce que j’ai appris. Aujourd’hui, avec mon âge, je me concentre sur le partage plutôt que sur l’argent. Je pense qu’il est grand temps de transmettre tout ce que j’ai acquis sur scène, et c’est ce que je souhaite faire maintenant.

Propos recueillis par Thibaut Charles

