CXC lance un Système d’Alphabétisation et de Numérisation Alimenté par l’IA

St. Lucia Times

Par

L’Équipe Éditoriale

0 Commentaire(s) 1er novembre 2024

Le Conseil Caribéen des Examens (CXC) utilise l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer ses services éducatifs, notamment en matière d’alphabétisation et de numérisation, dans le cadre d’une transformation numérique plus large de l’entité régionale, selon le registraire et directeur général du CXC, Dr. Wayne Wesley.

Lors de la session principale “IA dans l’Éducation : Naviguer entre les Promesses et les Pièges Potentiels” au Symposium Régional et au Dialogue Politique sur la Transformation de l’Éducation aux Îles Caïmans, Dr. Wesley a exposé le repositionnement stratégique du CXC visant à donner un avantage concurrentiel aux étudiants caribéens.

“Nous pouvons parler de l’IA autant que nous le souhaitons, mais si les étudiants ne sont pas alphabétisés et numérisés, ils ne pourront pas exploiter la puissance de l’IA. Nous avons accordé une attention particulière à ces domaines et nous dévoilerons bientôt notre système d’alphabétisation et de numérisation alimenté par l’IA pour compléter le système éducatif et garantir que les étudiants possèdent les compétences fondamentales nécessaires pour réussir”, a-t-il expliqué.

Les Caraïbes ont connu une baisse des taux de numérisation, avec seulement 36 % des candidats obtenant une note suffisante en Mathématiques lors des examens CXC de 2024.

Décrivant cette refonte numérique comme un changement décisif pour le CXC, Dr. Wesley a ajouté : “C’est le début de la fin du Conseil Caribéen des Examens tel que nous le connaissons. Nous utilisons notre expertise avec l’IA pour conduire la transformation nécessaire.”

D’autres intervenants au Symposium Régional et au Dialogue Politique sur la Transformation de l’Éducation ont discuté de la manière dont l’IA pourrait remodeler l’éducation en comblant les lacunes d’apprentissage, tout en soulignant l’importance d’un accès équitable.

Ils ont appelé à un investissement urgent dans un internet fiable, des appareils abordables et la formation des enseignants pour garantir que l’IA soit intégrée sans aggraver les inégalités existantes.

Dr. Joseph South, directeur de l’innovation à la Société Internationale pour la Technologie dans l’Éducation, a souligné que l’IA devrait compléter, et non remplacer, les méthodes éducatives traditionnelles.

“Passer à côté de la révolution de l’IA n’est pas une option. La priorité actuelle est de fournir une formation pratique pour les enseignants et les responsables afin de réduire les craintes que l’IA ne les remplace”, a noté Dr. South. Il a également plaidé en faveur de partenariats public-privé pour développer une main-d’œuvre compétente en IA, des programmes nationaux d’alphabétisation à l’IA et des modèles d’IA culturellement adaptés qui reflètent les connaissances et la diversité locales.

M. Andreas Blom, responsable de l’éducation à la Banque Mondiale pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, a souligné la nécessité d’une agenda politique complet axé sur l’apprentissage.

Il a mis en avant l’importance de rendre la connectivité et les appareils accessibles à tous, de tester des outils EdTech pour les étudiants et les enseignants, et de renforcer les capacités pour intégrer les outils d’IA dans l’éducation.

“Ces outils doivent être achetés, mis en œuvre et livrés. Nous avons tous beaucoup à apprendre sur l’utilisation de l’IA”, a déclaré M. Blom.

Malgré l’enthousiasme pour le potentiel de l’IA, les experts ont mis en garde contre les risques, y compris les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données, car les informations des étudiants pourraient être vulnérables aux violations. Il existe également le risque que les algorithmes d’IA perpétuent des biais, entraînant des résultats injustes pour les groupes marginalisés et aggravant les inégalités existantes.

Organisé début octobre, le Symposium Régional et le Dialogue Politique sur la Transformation de l’Éducation, tenu sur trois jours, a été organisé par la Banque de Développement des Caraïbes en collaboration avec le Secrétariat de la CARICOM, la Commission de l’OECS, l’Université des Indes Occidentales et le Ministère de l’Éducation aux Îles Caïmans. Cet événement a marqué une étape importante vers l’atteinte de l’Objectif de Développement Durable 4, qui vise à fournir une éducation inclusive, équitable et de qualité pour tous.

J’aime ça : J’aime chargement…