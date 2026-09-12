De la résolution à l’action : la troisième conférence de la CARICOM sur les réparations établit un ordre du jour mondial

Caricom

2 septembre 2026

La Commission des réparations de la CARICOM (CRC), le gouvernement de la Barbade et le secrétariat de la CARICOM accueilleront la troisième conférence régionale de la CARICOM sur les réparations sous le thème « La justice réparatrice comme lumière à venir » du 17 au 19 septembre 2026. L’activité de trois jours aura lieu au Wyndham Grand Sam Lord’s Castle, à Saint Philip, à la Barbade.

Ce forum majeur de la CARICOM sur les réparations fait suite à l’adoption de la résolution historique des Nations unies A/RES/80/250 le 25 mars 2026, qui a déclaré que le trafic et l’esclavage racialisé d’Africains constituaient « le crime le plus grave contre l’humanité ».

Focus

La conférence fournira des orientations pratiques sur la mise en œuvre du Plan en dix points révisé de la CARICOM pour une justice réparatrice : un manifeste pour les prochaines Lumières, tout en mettant en lumière les nouvelles perspectives en matière de justice réparatrice qui émergent du discours politique africain et caribéen. Il amplifiera le dialogue public sur le Plan en dix points révisé et évaluera les progrès mondiaux dans le mouvement des réparations, en particulier dans le contexte du 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, la deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, et la Décennie de l’Union africaine pour la justice réparatrice.

En outre, la conférence renforcera la collaboration entre la CARICOM, l’Union africaine, la société civile et la diaspora africaine mondiale. Il vise à dynamiser la participation politique, diplomatique et communautaire au mouvement régional et international pour la justice réparatrice, en veillant à ce que l’élan du changement soit soutenu et élargi.

Résultats attendus

L’objectif global de la Conférence est de redynamiser le plaidoyer de la CARICOM à travers la CRC et d’approfondir la solidarité entre l’Afrique et sa diaspora. Un résultat clé sera l’adoption d’un plan d’action 2027–2031 pour la justice réparatrice, qui fixera des objectifs mesurables pour une action conjointe avec les organisations partenaires de la communauté africaine mondiale.

Participants

Le Premier ministre de la Barbade, l’honorable Mia Amor Mottley ; le secrétaire général de la CARICOM, Dr Carla Barnett ; et le président du CRC, Sir Hilary Beckles, s’adresseront à la cérémonie d’ouverture. Les points saillants comprendront une session de haut niveau avec les chefs de gouvernement de la CARICOM, les membres du sous-comité du premier ministre de la CARICOM sur les réparations et des représentants de l’Union africaine.

La conférence réunira les ministres de la CARICOM responsables de la justice réparatrice, les commissions et comités nationaux pour les réparations, les membres associés et l’Organisation des Nations Unies. Des activistes mondiaux en matière de réparations aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans l’UE et en Amérique latine participeront également, aux côtés d’universitaires, de dirigeants de la société civile, de personnalités du monde de la culture et de jeunes délégués.

Plus de détails et les inscriptions sont disponibles sur le site officiel de la conférence.

Notes de l’éditeur

La première Conférence régionale de la CARICOM sur les réparations a été organisée par Saint-Vincent-et-les Grenadines en septembre 2013, marquant le lancement de la Commission des réparations de la CARICOM. Cet événement a été l’occasion de rédiger le mandat de la Commission et d’une importante cérémonie d’ouverture avec pour tête d’affiche la regrettée Bunny Wailer, OJ, qui a été reçue en tant que parrain du mouvement régional des réparations.

La deuxième Conférence régionale de la CARICOM sur les réparations s’est tenue à Antigua-et-Barbuda en septembre 2014, présentant une série de groupes d’experts sur un large éventail de questions dans le discours des réparations, aligné avec le Plan en dix points de la CARICOM pour la justice réparatrice. Le très honorable PJ Patterson a prononcé le discours d’ouverture et a contribué aux discussions avec d’autres experts régionaux et internationaux.

La Commission a également organisé plusieurs colloques et conférences importants depuis 2014. Il s’agit notamment de « Western Banking, Colonialism and Reparations », organisé à Antigua-et-Barbuda en octobre 2019 ; du colloque virtuel « Sir William Arthur Lewis : fondateur des réparations pour le développement des Caraïbes » en juin 2020 ; et du symposium du dixième anniversaire de la CRC « Réparations et royauté, l’Afrique et l’Europe : des mythes qui explosent et des vérités qui se renforcent », organisé en Jamaïque en mars 2023.