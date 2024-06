DéKLIk MAtinik 2024 : Une journée pour agir ensemble contre le changement climatique

8h30 : Table Ronde sur les Enjeux Climatiques en Martinique Avec la participation de Météo France, Nathalie Michalon, et un scientifique travaillant en Arctique, cette discussion explorera les impacts du changement climatique sur notre île et les solutions envisageables, comme la création de jardins refuge.

10h30 – 11h30 : Visite de l’Écolieu Découvrez la plantothèque nourricière et médicinale, un modèle réplicable par quartiers, qui démontre comment la biodiversité peut être protégée et valorisée.

11h30 – 12h30 : Temps dédié aux Professionnels Des témoignages d’organisations locales en transition, telles qu’une SEM d’aménagement, un agro-transformateur et un lycée de plus de 1000 élèves, illustreront le cheminement vers une conscience écologique accrue.

L’Après-midi : Table Ronde sur les Effets Dominos Une réflexion collective sur notre préparation individuelle et communautaire face aux défis climatiques, suivie de témoignages et d’échanges interactifs.

Pourquoi Participer à DéKLIk MAtinik ?

DéKLIk MAtinik vise à éveiller les consciences face à un déni tenace du changement climatique, dont les conséquences se chiffrent en pertes humaines et économiques croissantes. En mettant en lumière l’importance de la résilience et du respect de la biodiversité, cet événement offre une plateforme pour imaginer un avenir durable pour la Martinique.

La participation est libre et gratuite, avec une restauration disponible sur place. Ne manquez pas le concert de clôture de “Bambouman”, qui promet d’être un moment mémorable de cette journée riche en apprentissages et en connexions.

Rejoignez-nous pour une journée de sensibilisation, de partage et d’action en faveur du climat. Ensemble, faisons de 2024 une année de transformation pour la Martinique.

Informations Pratiques

Pour plus de détails et pour rester informé des dernières actualités de l’événement, connectez-vous à notre site internet et suivez-nous sur Facebook. Vous pouvez également rejoindre notre communauté sur Whatsapp pour faciliter le covoiturage et partager vos expériences.

Contact :

Martine LHEUREUX

Whatsapp : +596 696 710303

Email : contact@strategieresilience.com

Ypiranga – CCPYPM

Tél : 06 96 19 78 92

Venez nombreux et participez activement à la construction d’un avenir plus vert et résilient pour notre île.