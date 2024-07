Des crabes aux moustiques, les ouragans ont la dent dure

Par Seaford Russell Jr – 9 juillet 2024

Pour obtenir les dernières informations sur l’activité des tempêtes dans les îles Caïmans, ainsi que des informations sur la façon de se préparer à la saison des ouragans, consultez le site Storm Centre.

Alors que la saison des ouragans bat son plein, diverses bestioles en quête de terre ferme risquent de faire leur apparition par temps de pluie. Selon les experts, certaines peuvent causer des problèmes mécaniques si elles pénètrent dans les voitures et d’autres peuvent transmettre des maladies.

“Ces animaux recherchent un endroit sec parce que l’eau les oblige à quitter l’endroit où ils avaient élu domicile”, a déclaré James Sutton, propriétaire de Car Clinic, au Compass.

Après les récentes inondations, M. Sutton a indiqué que son atelier avait reçu des clients dont le moteur avait été endommagé par l’eau. Il y a d’autres facteurs qui causent des problèmes aux véhicules pendant la saison des pluies.

“Les chats, les rats, les crabes se glissent tous sous votre voiture”, a-t-il déclaré. “Les souris et les rats peuvent faire beaucoup de dégâts. En ce qui concerne les crabes, nous n’avons pas eu beaucoup de problèmes avec les véhicules qu’ils endommagent”.

–

Un crabe terrestre s’attarde sous un véhicule. – Photo : Seaford Russell Jr

La nourriture laissée à l’intérieur ou à proximité d’une voiture laissée sans surveillance pendant de longues périodes est un moyen infaillible d’attirer des visiteurs indésirables, explique M. Sutton, qui ajoute que les gens devraient également éviter de garer leur voiture à côté d’arbres fruitiers.

“Les rats et les souris ne manqueront pas de ronger et de couper les fils, ce genre de choses, et ils ramasseront les fruits et les emporteront dans un endroit propre et sec pour les consommer plus tard, et c’est là que se trouvent les véhicules”, a ajouté M. Sutton.

Augmentation du nombre de moustiques

Outre les rats qui rongent les câbles des voitures, Kris New, directeur adjoint de l’unité de recherche et de contrôle des moustiques des îles Caïmans, a déclaré que la communauté devait également faire attention à la résurgence des moustiques volants pendant la saison des pluies.

“Il est évident que les moustiques ont besoin d’eau pour se reproduire, donc plus il pleut, plus il y a de zones propices à la prolifération des moustiques”, a déclaré Kris New au Compass.

“Il y a des moustiques d’eau de crue ici sur l’île et une fois que leurs œufs sont recouverts d’eau, ils peuvent immédiatement éclore et c’est ce qui est à l’origine de tous les moustiques”.

Les moustiques Aedes aegypti, vecteurs de la dengue, du chikungunya et du Zika, seront également très présents.

“Ce sont les moustiques qui se reproduisent dans les conteneurs. “Au cours des deux prochaines semaines, on pourrait observer une augmentation du nombre de moustiques, non seulement les moustiques nuisibles, mais aussi les moustiques d’eau de crue qui se reproduisent dans certains marais et certaines zones de mangrove, ainsi que les moustiques qui se reproduisent dans des conteneurs.

Pour minimiser les risques de présence de ces insectes autour des maisons, les gens devraient se débarrasser des pots de fleurs vides dans leur jardin, des bains d’oiseaux, des gouttières obstruées et des piscines pour enfants qui n’ont pas été utilisées depuis un certain temps.

“Ils deviennent de très bons gîtes larvaires”, a-t-il déclaré. “Les pneus sont également d’excellents gîtes larvaires.

Il suggère également aux gens de garder leurs portes fermées autant que possible s’il n’y a pas de moustiquaires, “parce que ces moustiques envahiront facilement votre maison et vous piqueront pendant que vous dormez”.

“Lorsque vous sortez, à l’aube ou au crépuscule, périodes d’activité intense, portez votre répulsif”, a déclaré M. New.

M. New a confirmé que le MRCU a récemment déployé ses camions anti-moustiques dans des zones ciblées où ils ont constaté une augmentation du nombre de moustiques, et qu’il continuera à le faire tout au long de la saison des pluies.

J’aime ça : J’aime chargement…