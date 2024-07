Des designers caribéens talentueux figurent dans la toute première palette de couleurs caribéennes lancée par un collectif régional

Dominica online

Une collection de couleurs caribéennes produite par des designers talentueux des Caraïbes est désormais disponible pour les Dominicains. Cette collection inédite, créée par la Caribbean Colour Authority (CCA), présente le travail de six designers caribéens talentueux et est disponible exclusivement sous la marque Harris Paints.

La Caribbean Colour Authority (CCA), nouvellement créée, est un collectif de designers régionaux qui se sont réunis pour identifier les tendances en matière de couleurs propres aux pays des Caraïbes qu’ils habitent. Individuellement et ensemble, ils ont rassemblé leurs recherches et leurs observations, ainsi que leur connaissance des gens et de la culture, pour créer des palettes de couleurs thématiques reflétant les goûts et les désirs uniques des Caraïbes.

Le résultat est la première collection CCA Caribbean Design, une collection de 35 couleurs vraiment étonnante, composée de sept histoires de couleurs alléchantes inspirées de notre riche culture et de notre approche de la couleur dans les Caraïbes. Chaque histoire consiste en une mini-palette de 5 couleurs bien équilibrée, avec des options permettant de créer des looks différents tout en offrant des combinaisons de couleurs fraîches et gagnantes conçues pour impressionner.

“De nombreuses grandes entreprises internationales de peinture lancent chaque année des tendances mondiales en matière de couleurs”, explique Melissa Browne, l’une des designers de la Barbade, “mais celles-ci sont fortement influencées par le marché nord-américain, où le climat, l’architecture et le mode de vie sont très différents, et ne reflètent donc pas vraiment la façon dont nous utilisons les couleurs dans les Caraïbes”.

Selon elle, la collaboration avec le CCA a été une excellente occasion, car elle a permis aux architectes d’intérieur des Caraïbes de se faire entendre. “Ce fut un honneur de pouvoir défendre mon pays et mon peuple en utilisant la couleur et de rencontrer d’autres professionnels de la région dans un domaine similaire et d’apprendre de leurs expériences.

Outre Mme Browne, la CCA Design Collection présente cinq autres professionnels de la couleur de la région : l’architecte Simone Sanguinette-Hadeed, d’Antigua ; l’architecte d’intérieur Karen Booker, de Jamaïque ; l’artiste visuel Naja Simeon et l’architecte d’intérieur Merlicia Melius, de Sainte-Lucie ; et l’architecte d’intérieur Pamisha Wright, de Saint-Vincent.

Outre les palettes individuelles, le groupe a contribué à une palette collective appelée “Caribbean Embrace” qui célèbre joyeusement la générosité unique dont nous faisons l’expérience grâce aux dons de la nature, à nos cultures, à notre musique et à nos communautés. Cette collection optimiste est rafraîchissante, moderne et optimiste. Elle équilibre délicatement la sérénité et l’éclat et présente un cristal, un bleu aquatique, un aqua scintillant, des sables doux et un éclat de soleil orange-pêche qui renforcent à la fois les effets subtils et dramatiques.

Il attire déjà l’attention de l’industrie. Carl Minchew, directeur exécutif de Color Guild International Inc, une coopérative mondiale de marketing et de prévision des couleurs pour l’industrie de la peinture et des revêtements, a fait remarquer : “De nombreuses influences façonnent notre monde. Notre environnement, nos expériences personnelles et partagées, et notre communauté façonnent nos perspectives et nos préférences. La communication numérique nous relie plus que jamais, mais elle peut être frénétique et déconnectée de notre expérience. J’applaudis cette initiative locale qui utilise une méthodologie éprouvée de prévision des couleurs pour mettre l’accent sur la communauté caribéenne. En travaillant main dans la main avec des designers locaux, le CCA a produit une collection qui reconnaît et célèbre la culture unique et particulière des habitants de la région à travers l’expression des couleurs”.

Cette collaboration unique a été menée par Fawn Chang, experte internationale en couleurs de renommée mondiale, qui est à la pointe des tendances en matière de couleurs et de design depuis plus de 30 ans. Ayant travaillé dans les Caraïbes au cours de la dernière décennie, Mme Chang a reconnu le besoin d’une plus grande représentation et a entrepris de créer un collectif caribéen pour créer leurs propres palettes de couleurs sensationnelles qui représentent la vie dans les Caraïbes.

À la recherche d’un partenaire pour produire la collection et contribuer au financement de la promotion, Mme Chang s’est tournée vers Harris Paints, connue pour ses produits de haute qualité largement distribués dans 15 pays de la région.

“Nous sommes extrêmement heureux de parrainer la Caribbean Design Collection du CCA”, s’est exclamé Luke Ticknor, premier vice-président des ventes et du marketing chez Harris Paints. “En tant qu’entreprise régionale, nous investissons beaucoup dans la région et je pense que les habitants des Caraïbes n’ont pas leur pareil pour apprécier les couleurs vives et le design. Nous pensons que nos clients vont adorer cette collection et nous sommes très fiers de contribuer à la visibilité et à l’exposition des talents locaux”.

Découvrez la collection de design caribéen du CCA chez Champions of Color.

J’aime ça : J’aime chargement…