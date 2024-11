Des œuvres de charité s’unissent pour offrir à un petit Caymanais de deux ans le don de l’audition

Cayman Compass

Par Reshma Ragoonath

Jking Truman est un petit garçon curieux avec un sourire contagieux, mais sa personnalité pétillante masque les luttes qu’il a rencontrées depuis qu’il a été diagnostiqué avec une perte auditive profonde alors qu’il était bébé.

Jking n’avait qu’un bébé lorsque son handicap auditif a été découvert.

Cependant, la semaine prochaine, Jking [prononcé Jay King], 2 ans, est sur le point de recevoir le don de l’audition grâce à une chirurgie pour obtenir des implants cochléaires, de petits dispositifs électroniques qui donnent une perception du son aux personnes ayant des problèmes d’audition.

« C’était une joie de savoir qu’il pourrait entendre à nouveau s’il recevait cela », a déclaré Taya Truman, la grand-mère de Jking, lors d’un entretien téléphonique avec le Cayman Compass vendredi.

C’est son courage et son attitude de ne jamais abandonner qui ont inspiré les organisations Acts of Random Kindness et LIFE à collaborer pour fournir à ce petit Caymanais le soutien et les fonds supplémentaires nécessaires pour la chirurgie, partiellement couverte par CINICO. Les œuvres de charité aideront également Jking à accéder à l’éducation dont il a besoin pour commencer une vie normale.

« C’est un bébé heureux, même s’il n’entend pas… Il est heureux d’aller à l’école. [Ses enseignants] disent qu’il est si heureux à l’école et qu’il apprend très vite. S’il pouvait entendre, ils ont dit qu’ils pouvaient imaginer ce qu’il ferait parce qu’il comprend très rapidement », a-t-elle déclaré.

Un long chemin

Atteindre ce point a été un long chemin, a déclaré Truman, qui est le seul soutien de Jking, son père étant handicapé et sa mère n’étant pas présente.



La semaine prochaine, a-t-elle dit, ce sera la troisième tentative pour réaliser sa chirurgie.

Elle a précisé que la première fois, Jking était tombé malade et que la chirurgie avait été reportée.

La deuxième fois, le mois dernier, les médecins avaient commencé l’opération à Miami, mais ils ont découvert un autre problème médical qui a empêché de poursuivre la procédure.

« Ils ont trouvé une infection à l’arrière de l’oreille qui était en train de toucher ses os et qui pouvait causer une méningite, selon le médecin. Ils ont dû fermer cette [chirurgie] après avoir passé trois semaines à Miami. Ils ont pris un rendez-vous pour que je revienne en novembre », a déclaré Truman.

Jking, a-t-elle ajouté, se rendra dans trois hôpitaux différents pour des examens et la chirurgie à Miami : l’hôpital pour enfants Nicklaus, UHealth et Bascom Palmer.

« Espérons que nous pourrons le faire cette fois ; nous verrons. Je suis tellement reconnaissante à Tara [Nielsen] et à toutes les personnes d’ARK qui m’aident à réaliser cela. Je ne sais pas ce que je ferais sans eux, et je ne sais pas ce que Jking ferait… Du fond du cœur, je leur suis reconnaissante », a déclaré Truman.

Un soutien supplémentaire nécessaire

Nielsen, s’exprimant avec le Compass vendredi, a déclaré qu’elle avait été attirée par Jking et qu’elle « était tombée amoureuse » de lui lorsqu’elle l’a rencontré, lui et sa grand-mère.



Elle a précisé qu’ils avaient traversé beaucoup de choses, surtout avec Truman, qui redevient en quelque sorte une mère célibataire à près de 60 ans.

Jking apprécie son expérience scolaire à Precious Gems.

Nielsen a indiqué que c’était Linda Brown, une enseignante spécialisée pour les malentendants, qui avait porté la situation de Jking à son attention.

« Comment pourrions-nous ne pas aider ? » a déclaré Nielsen après l’avoir rencontré.

Elle a précisé qu’ARK avait fait don de 4 000 $ le mois dernier à partir de son fonds de crise et d’urgence pour la tentative de chirurgie de Jking.

Ils ont également donné un autre 4 000 $ grâce à des collectes de fonds pour la tentative de la semaine prochaine, mais Nielsen a ajouté que le petit garçon aura besoin de beaucoup plus de soutien, car ce n’est que le début de son parcours.

« L’essentiel, c’est que nous aimons Jking. Nous voulons soutenir sa grand-mère, et nous voulons qu’il ait un avenir, qu’il puisse entendre et vivre la vie, et nouer des amitiés. Nous voulons le soutenir, lui et sa famille, aussi longtemps que possible, et c’est la communauté qui rendra cela possible ou non », a-t-elle conclu.

Les dons peuvent être effectués sur les comptes indiqués.

