Deux Dominicains à la tête de la campagne du Royal College of Occupational Therapists (UK) pour le Mois de l’histoire des Noirs en 2024

Blaine Robin et Anna-Marie Dorsett, tous deux d’origine dominicaine, ont fait des progrès considérables dans le domaine de l’ergothérapie en Angleterre, ce qui les qualifie tout particulièrement pour porter le flambeau des célébrations du Mois de l’histoire des Noirs ce mois-ci au Royal College of Occupational Therapists (Collège royal des ergothérapeutes) au Royaume-Uni.

Cette profession, classée parmi les professions paramédicales, joue un rôle crucial au sein des équipes pluridisciplinaires de soins de santé et d’aide sociale, en aidant les personnes à se rétablir et à se réadapter à la suite de divers problèmes de santé chroniques tels que les accidents vasculaires cérébraux, la démence, les troubles mentaux et le cancer.

Au Royaume-Uni, la profession d’ergothérapeute compte 36 000 praticiens agréés, ce qui contraste fortement avec les 700 000 infirmières agréées et met en évidence un manque notable de demande d’ergothérapeutes. Dans les Caraïbes, l’Université des Caraïbes du Sud, à Trinité-et-Tobago, est le seul établissement à proposer un cours de maîtrise en ergothérapie avant l’inscription.

Anna-Marie Dorsett s’est orientée vers l’ergothérapie après avoir passé près de vingt ans dans la fonction publique britannique. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme en 2009, elle a principalement travaillé dans des environnements de soins de santé mentale, notamment pour les personnes âgées, la santé mentale communautaire, les soins psychiatriques en milieu hospitalier, les unités psychiatriques médico-légales et la santé mentale périnatale.

En réfléchissant à son parcours, Anna-Marie a déclaré : “Je n’ai pas hésité à prendre le relais de mon collègue ergothérapeute en tant que corédactrice invitée pour la deuxième publication britannique Occupational Therapy News Black History, lorsque le Dr Blaine Robin a proposé mon nom. Nous avons tous deux des parents originaires de la Dominique, et il me semblait approprié de maintenir la flamme de mon héritage dominicain puisque mes deux parents sont respectivement originaires de la Dominique, de Wesley et de Marigot. À l’heure actuelle, le sentiment de ne pas appartenir à un groupe et l’absence de progression de carrière pour les ergothérapeutes noirs au Royaume-Uni sont préoccupants. Avoir l’opportunité d’être co-éditeur invité de la principale publication approuvée par le Royal College of Occupational Therapists m’a donné, ainsi qu’à mes collègues ergothérapeutes noirs, une voix et un espace pour raconter nos histoires et remettre en question les suppositions et les préjugés concernant notre héritage et notre culture”.

Blaine Robin travaille dans le secteur des soins sociaux pour adultes depuis qu’il a obtenu son diplôme d’ergothérapeute en 1994, en commençant sa carrière au sein de l’arrondissement londonien de Hillingdon. Sa vaste expérience comprend diverses fonctions dans les services aux personnes âgées au sein du NHS, des services sociaux et du secteur privé dans l’ensemble du Royaume-Uni. Il a occupé des postes à responsabilité tels que directeur des services d’équipement au conseil de Redbridge (2003-2006) et a été membre élu du conseil d’arrondissement de Southend on Sea (2008-2012). En outre, il a été membre du conseil d’administration de South Essex Homes et champion de la lutte contre le VIH/sida au cours de la même période.

En 2010, M. Robin a obtenu un doctorat en santé publique à l’université de Greenwich et a été nommé maître de conférences en ergothérapie à l’université Leeds Beckett en 2020. Il a exprimé son engagement envers la communauté afro-caribéenne en déclarant : “Je suis passionné par les besoins de ma tribu, à savoir la communauté afro-caribéenne, qui constitue un segment marginalisé de la population et qui vit avec des traumatismes profondément ancrés liés au racisme de la suprématie blanche. Lorsque je pense au Mois de l’histoire des Noirs, je le vois comme une reconnaissance commémorative des personnes – passées et présentes, des événements historiques, et même de ma propre chronologie de réalisations. Ma conscience du passé et du présent me permet de penser et d’imaginer les possibilités futures. C’est ma lentille de réalité”.

L’année dernière, le Dr Robin a été rédacteur invité pour OT News pendant le Mois de l’histoire des Noirs et a contribué à deux articles pour la publication de cette année. Il a également été invité par le Royal College of Occupational Therapists et le Central and Northwest London NHS Trust OT service à être un orateur principal pour le Mois de l’histoire des Noirs. En outre, il a participé à la plateforme de podcast OT and Chill, où il a parlé de sa carrière en tant que leader civique.

