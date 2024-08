Deuxième observation d’une sterne blanche rare dans les Caraïbes

Dominica News Online –

Le 11 août, une rare sterne blanche a été observée au Sandy Point National Wildlife Refuge à Sainte-Croix, marquant seulement le deuxième cas de cette espèce dans les Antilles. L’observation a été faite par Jennifer Valiulis, directrice exécutive de l’association environnementale de Sainte-Croix. Cet événement est important pour la région et souligne le rôle essentiel des zones protégées des Caraïbes, comme Sandy Point, qui offrent un refuge aux oiseaux désorientés et fatigués.

Jennifer a d’abord pris l’oiseau pour une sterne naine, une espèce commune dans la région. “J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’une sterne naine”, a-t-elle déclaré. “Mais en regardant de plus près, je me suis rendu compte que les marques n’étaient pas correctes.

Contrairement à la petite sterne naine à dos gris, cet oiseau était plus grand, entièrement blanc, et ses yeux étaient d’un noir saisissant. Après avoir partagé ses photos avec des ornithologues, ceux-ci ont confirmé qu’il s’agissait d’une sterne blanche, une espèce que l’on trouve principalement dans le Pacifique autour d’Hawaï et que l’on voit rarement dans le sud de l’Atlantique. La première observation d’une sterne blanche dans les Antilles a eu lieu à San Salvador, aux Bahamas, en juin 2010.

Les Antilles sont reconnues comme un point chaud de la biodiversité, abritant plus de 700 espèces d’oiseaux, dont 180 sont endémiques à la région. Elles constituent une halte cruciale pour les oiseaux migrateurs, plus de 180 espèces y passant l’hiver ou s’y reposant avant de poursuivre leur voyage vers l’Amérique du Sud.



Couple de sternes blanches de l’île de Wake, Papouasie-Nouvelle-Guinée. La sterne blanche niche sur les îles des océans tropicaux et subtropicaux du monde entier. Dans l’archipel hawaïen, elle se reproduit couramment dans les îles refuges du nord-ouest, avec une petite population sur l’île d’O’ahu. (photo de Tony Palliser ML63353901)

Rhiannon Austin, spécialiste des oiseaux de mer basée aux îles Turks et Caicos, a expliqué que l’oiseau avait pu être déplacé par une tempête ou des vents forts, un phénomène appelé “vagabondage”, où les oiseaux apparaissent loin de leur aire de répartition normale. Si le vagabondage a toujours été un phénomène naturel, il devient de plus en plus courant, le changement climatique influençant considérablement ces schémas.

Lisa Sorenson, directrice exécutive de BirdsCaribbean, une organisation à but non lucratif axée sur la conservation de l’avifaune des Caraïbes, a déclaré : “L’observation de la sterne blanche vagabonde à Sainte-Croix souligne l’impact croissant du changement climatique sur les mouvements d’oiseaux. Les changements climatiques perturbent les routes migratoires traditionnelles, les comportements et la disponibilité de la nourriture, forçant les oiseaux à s’éloigner de leurs habitats et de leurs aires de répartition habituels. Cela met en évidence le besoin urgent de protéger des habitats diversifiés et résistants alors que le changement climatique continue de perturber les écosystèmes à l’échelle mondiale”.

Avec l’évolution des schémas climatiques, un nombre croissant d’oiseaux déplacés dépendront de refuges. Les zones de conservation des Caraïbes, telles que Sandy Point, sont essentielles non seulement pour sauvegarder la faune locale, mais aussi pour offrir un refuge aux espèces lointaines qui en ont besoin.

L’expérience de Jennifer nous rappelle qu’il faut apprécier la nature, se fier à son instinct et documenter les observations inhabituelles.

“Même s’il ne s’agit pas de quelque chose de très rare, l’observation reste précieuse”, conseille-t-elle. “Parfois, ces anomalies se révèlent être des choses vraiment inhabituelles et passionnantes, comme une sterne blanche à Sainte-Croix !

Jennifer n’a pas réussi à retourner à Sandy Point dans l’espoir de revoir la sterne blanche. À l’approche de la tempête tropicale Ernesto, elle a dû se préparer à l’ouragan. Avec ses collègues ornithologues, elle a l’intention de poursuivre ses recherches, dans l’espoir d’ajouter cet oiseau rare à leurs listes. Cependant, il est possible que la tempête ait déplacé l’oiseau sur une autre île. Les ornithologues de la région sont encouragés à rester vigilants pour trouver une sterne entièrement blanche avec un bec noir pointu.



Sterne blanche en vol Sandy Point National Wildlife Refuge St Croix. Photo de l’île de Sainte-Croix : Jennifer Valiulis



Sterne blanche flottante suivant Jen et son chien St Croix.

