Dévastation et désespoir La côte sud de la Jamaïque subit les effets de l’ouragan Beryl

Jamaica Gleaner

Publié:Le dimanche 7 juillet 2024 | – Senior Gleaner Writer

Les conséquences de l’ouragan Beryl – la première tempête à s’être transformée en ouragan de catégorie 5 dans l’Atlantique – ont laissé un sillage de destruction saisissant et sans équivoque sur la côte centrale sud de la Jamaïque.

La tempête a balayé la côte sud de la Jamaïque sous la forme d’un système de catégorie 4 mercredi. Les communautés de Clarendon, Manchester, St Elizabeth et Westmoreland ont été les plus touchées par la fureur de la tempête, avec des arbres déracinés, des toits perdus et des structures anéanties.

Le système d’alimentation électrique a été l’un des aspects les plus durement touchés par la tempête. Les habitants, de Farquhar Beach à Clarendon, à Cocoa Walk à Manchester, l’ont identifié comme leur préoccupation la plus pressante. La perte d’électricité a gravement perturbé les communications, coupant de nombreuses personnes de leurs proches, tant en Jamaïque qu’à l’étranger.

“Je n’ai pas pu parler à mes enfants qui vivent dans un autre quartier de Manchester, ni aux enfants de la dame chez qui j’habite, qui sont à l’étranger”, a déclaré Gary Goodwin, de Resource, à Manchester.

“Il faut aller à Mandeville ou quelque part où il y a un signal pour passer un appel, mais je n’ai pas pu sortir d’ici.

Le toit de la maison de cinq chambres où Goodwin était gardien a été arraché par les vents violents de la tempête, laissant un intérieur gorgé d’eau.

Scène de chaos

Mme Goodwin et un compagnon ont tenté de récupérer ce qu’ils pouvaient, y compris un matelas de grande taille qu’ils avaient mis à sécher. À l’intérieur, la maison était en proie au chaos, les plafonds s’effondrant sous l’effet des dégâts des eaux.

“Je n’ai pas attendu que tout le toit s’effondre. Dès que j’ai entendu les grondements, j’ai quitté la maison et j’ai couru jusqu’au vieux bâtiment qui se trouve devant. C’est là que je suis resté. Je n’ai rien pu sauver”, a raconté M. Goodwin, entouré d’enfants curieux en vacances d’été.

L’équipe du Sunday Gleaner a observé la destruction généralisée de bâtiments anciens et mal construits, ainsi que les dégâts considérables causés aux cultures dans les communautés agricoles. Les maisons en contreplaqué et les poteaux en bois n’ont pas fait le poids face à une brise normale, et encore moins face à une tempête féroce. Les cultures des communautés agricoles ont été gravement endommagées par les vents violents et les pluies torrentielles.

Toujours à Resource, l’institutrice Keneisha Edwards a raconté avoir perdu la moitié de son toit, obligeant sa famille à s’abriter dans la partie intacte de la maison. Andre Edwards a fait état de pertes similaires pour la maison de sa mère à Grove Town, qui abrite désormais 10 personnes déplacées.

Les habitants ont exprimé leur frustration face au manque de réaction des autorités.

“Vous êtes les premières personnes que nous avons vues depuis mercredi. Aucun député, aucun conseiller, personne n’est venu. Voyez ce que vous pouvez faire pour nous aider”, implorent-ils.

À Pratville, Manchester, Tameka Swaby Johnson, directrice de l’école primaire et maternelle de Pratville, a constaté l’ampleur des dégâts dans l’établissement. Le revêtement du passage qui relie deux blocs de l’école a subi d’importants dégâts. Un guinepier dans la cour de l’école a été abattu, ses fruits prématurés jonchant le sol.

Les tours de téléphonie mobile situées sur le terrain de l’école offraient des signaux intermittents, un bref répit dans une zone par ailleurs déconnectée. Sans électricité, les générateurs n’étaient pas d’un grand secours et la perspective de rétablir le courant semblait lointaine.

de sombres espérances

Des lampadaires couchés et des poteaux inclinés parsèment le paysage depuis Toll Gate à Clarendon jusqu’aux communautés d’Asia, Victoria Town, Warwick, Pratville, Marlie Hill, Smithfield et Pusey Hill, en passant par Farquhar Bay. Les habitants ont exprimé de sombres attentes quant au rétablissement de l’électricité.

“Dans des circonstances normales, la lumière disparaît ici parfois pendant toute une journée. C’est quand il n’y a rien à faire. Elle disparaît pendant une journée, revient pour quelques heures, puis disparaît parfois pendant des jours. Je m’attends donc à ce que cela revienne bientôt. Nous aurons de la chance si cela revient avant Noël”, a déclaré un habitant de Restore, près de New Broughton.

Le Jamaica Public Service (JPS), le seul fournisseur d’électricité et de lumière de l’île, a déclaré qu’à partir de samedi matin, environ 62 % de ses clients avaient de l’électricité grâce aux efforts de restauration de la société.

Blaine Jarret, premier vice-président de JPS chargé de la fourniture d’énergie, a déclaré que la société “mettait tout en œuvre pour accélérer le rétablissement du service pour ceux qui en sont encore privés”.

“Nous comprenons que nos clients attendent avec impatience le rétablissement du service immédiatement après le passage de l’ouragan, et nous restons déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les lumières se rallument aussi rapidement et sûrement que possible”, a déclaré M. Jarret.Alors que les habitants de ces communautés sinistrées prient pour le rétablissement de leur électricité et de leurs systèmes de télécommunication, les pêcheurs du littoral comptent leurs pertes et se demandent comment ils parviendront à rebondir.

Jerome Small, pêcheur à Farquhar Bay, a déclaré avoir perdu près de 200 casiers en mer.

“Si le gouvernement peut m’aider en me fournissant ne serait-ce qu’un congélateur, je lui en serais reconnaissant. Mais sans électricité, même un congélateur ne sert à rien”, déplore M. Small.

Lui et d’autres pêcheurs sont en train de reconstruire leurs boutiques sur la plage, où ils vendent leurs prises. Le coût du remplacement des pots perdus est faramineux, Small estimant à lui seul ses pertes à environ 2,2 millions de dollars.

“Vous voyez les bobines qui constituent les nasses à poissons. Un rouleau coûte 26 000 dollars. Je peux obtenir cinq pots à partir de ce rouleau, mais je dois payer plus d’argent pour chaque pot. En fin de compte, chaque pot coûtera environ 15 000 dollars. Plus tôt dans l’année, nous avons eu un système et j’ai perdu des pots. Entre les deux systèmes, j’ai perdu environ 150 pots depuis le début de l’année. J’en ai perdu 40 avec ce système. Multipliez ce chiffre par 15 000 $ et vous verrez le coût ! Pour l’instant, je n’y pense même pas”, a-t-il déclaré.

Leroy Powell a déclaré avoir perdu 25 pots. Orlando Henry a perdu 30 pots, Sophia Reid, 30 ans, et Floyd McLean, 20 ans. Ils implorent toute aide en nature,

J’aime ça : J’aime chargement…