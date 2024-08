DEXIA facilite deux expéditions importantes de produits frais vers la Barbade.

Dominica News Online –

Deux expéditions importantes de produits frais vers la Barbade ont été récemment coordonnées par l’Agence d’exportation et d’importation de la Dominique (DEXIA), soulignant ses efforts pour améliorer les opportunités de marché pour les agriculteurs de la Dominique. Selon un communiqué de l’organisation, ces expéditions, organisées en partenariat avec plusieurs importateurs barbadiens, consistent en un total de 2 978 cartons de produits frais. Les bananes plantains, les avocats, le tannia, le dasheen, le gingembre, le curcuma, les citrons verts et les fruits de la passion constituent la majeure partie de la cargaison – 2 452 cartons pesant au total 122 600 livres.

Des produits agro-transformés à valeur ajoutée, goyave et pulpe de fruit de la passion, ont été ajoutés à la cargaison, reflétant la variété et la qualité des produits agricoles de la Dominique. DEXIA rapporte que le gouvernement du Commonwealth de la Dominique a pris en charge 60 % des coûts de la cargaison, qui s’élevaient à 134 165 dollars, par le biais de la facilité d’achat de produits agricoles, dotée de 5 millions de dollars.

“Le ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’économie bleue et verte a joué un rôle crucial en garantissant la qualité des produits, en supervisant la sélection sur le terrain et en apportant son soutien en matière de quarantaine. Vince Henderson, ministre des affaires étrangères, du commerce international et de l’énergie, était également présent pour rencontrer les exportateurs, observer la logistique des expéditions et offrir un soutien commercial essentiel.

DEXIA reste déterminée à accroître la pénétration du marché de la Barbade pour les produits agricoles frais et les produits agro-alimentaires de la Dominique. L’agence continue d’explorer les possibilités d’expansion afin de renforcer la présence de la Dominique sur le marché régional”, conclut le communiqué.

