Dolly Parton (1946-2026), la légende country qui n’a jamais oublié la cabane. Par Juliette Labonne Hollant

Elle s’est éteinte le 25 août 2026 à Nashville, à 80 ans, quatre jours après avoir été hospitalisée. Dolly Parton laisse plus de trois mille chansons, un parc d’attractions dans les Appalaches et une fondation qui poste chaque mois un livre à des millions d’enfants. Toute sa vie, elle aura entretenu le même malentendu : sous les perruques platine et les tenues clinquantes, on a longtemps sous-estimé l’une des auteures-compositrices les plus fines de son siècle. Martiniquaise qui écrit depuis les États-Unis, notre lectrice assidue Juliette Labonne Hollant lui consacre cette tribune.

Sa biographie

Dolly Rebecca Parton naît le 19 janvier 1946 à Pittman Center, dans le Tennessee, au sein d’une famille pauvre. Elle est la fille de Robert Lee Parton, agriculteur, et d’Avie Lee Owens. Pendant de nombreuses années, son père cultive le tabac, mais pour des raisons économiques, il doit se rendre à Détroit pour travailler dans l’industrie automobile. La chanteuse grandit parmi douze enfants, dans une cabane en bois où ils dorment à cinq dans le même lit. Dolly Parton deviendra chanteuse, compositrice, musicienne et productrice.

Sa carrière

En 1964, Dolly Parton a 18 ans. Au lendemain de son dernier jour de lycée, elle part pour Nashville, où elle rencontre Carl Dean, avec qui elle partagera sa vie. Elle commence sa carrière très jeune. Son oncle Bill Owens, musicien de country et auteur-compositeur, lui sert de guide et co-écrira plusieurs de ses chansons, dont « Put It Off Until Tomorrow », nommée en 1966 chanson de l’année. C’est en 1967 qu’elle devient célèbre sur les ondes ; elle souhaite alors mener seule sa carrière et enregistre plusieurs titres.

Elle écrira plus de 3 000 chansons et produira plus de 65 albums. Parmi les plus célèbres, on peut citer « I Will Always Love You », repris par Whitney Houston en 1992, puis « Jolene », « 9 to 5 » et « Coat of Many Colors ». Elle fait partie du cercle très fermé des artistes ayant été nommés aux quatre récompenses les plus prestigieuses du spectacle américain : les Emmy Awards pour la télévision, les Grammy Awards pour la musique, les Oscars pour le cinéma et les Tony Awards pour le théâtre.

Son style

Dolly Parton, qui se proclamait « la Barbie de Nashville », a adopté dès les années 1960 un look très remarquable : perruques ultra blondes, rouge à lèvres éclatant, tenues provocantes. À ses yeux, ce style, qu’elle gardera toute sa vie, disait sa personnalité de fille de la campagne : puisqu’elle arrivait à la ville, elle devait s’y faire remarquer.

Ses opinions

Dolly Parton est restée fidèle à ses origines et a cultivé l’humilité au fil des ans. La politique ne la concernait pas ; elle a prôné toute sa vie la tolérance entre démocrates et républicains. Elle n’a d’ailleurs pas hésité à chanter avec Kid Rock, réactionnaire notoire, comme avec bien d’autres.

Sa philanthropie

Dolly Parton a développé une philanthropie active dans de nombreux secteurs, financée par ses activités commerciales. Pour favoriser l’emploi et dynamiser l’économie, elle a choisi d’implanter un parc d’attractions dans le Tennessee, Dollywood, dans l’une des zones les plus déshéritées, à proximité du parc national des Great Smoky Mountains.

En 1995, en hommage à son père qui ne savait ni lire ni écrire, elle fonde l’association Imagination Library, un programme qui permet à de jeunes enfants d’Irlande, du Royaume-Uni, d’Australie et des États-Unis de recevoir un livre par mois. Elle crée quatre services hospitaliers, ainsi qu’un fonds pour les victimes de l’ouragan Helene en septembre 2024. Elle reverse un pourcentage de ses activités commerciales à des œuvres caritatives destinées aux plus pauvres, et finance notamment un refuge pour animaux sans abri. Lors de la pandémie de Covid-19, en 2020, elle offre un million de dollars à la recherche sur le vaccin, qui a sauvé de nombreuses vies.

Sa mort

En mai 2026, Dolly Parton annonce qu’elle souffre de problèmes rénaux et annule plusieurs concerts à Las Vegas. Admise à l’hôpital le 21 août 2026 à Nashville, elle s’éteint quatre jours plus tard, le 25 août 2026, à l’âge de 80 ans. Son agent indique qu’elle a succombé après un bref combat contre le cancer.

En conclusion

Issue d’une famille pauvre, Dolly Parton s’est enrichie adroitement, dotée d’un talent extrême de chanteuse, d’une voix angélique et d’une musique country très prisée du public. Elle a pu aider de nombreuses personnes plongées dans la misère, avec tout son cœur et toute son âme. Dolly Parton restera la légende de la musique country du monde entier.

Juliette Labonne Hollant, le 14 septembre 2026.

Photo : portrait publicitaire RCA Records, domaine public (Wikimedia Commons).