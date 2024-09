Dominica among Caribbean countries to benefit from crucial FAO-supported banana disease training

La Dominique est l’un des pays des Caraïbes à bénéficier de la formation de la FAO sur les maladies de la banane

FAO/Dominica News Online –

La banane est cruciale pour l’économie de nombreux pays des Caraïbes, car elle fournit des revenus aux petits exploitants et contribue de manière significative aux recettes d’exportation. Toutefois, la menace posée par le flétrissement fusarien, en particulier la souche Tropical Race 4 (Foc TR4), est un défi que les pays doivent relever d’urgence et en collaboration.

Bien que la maladie n’ait pas encore été signalée dans les Caraïbes, les experts conseillent aux pays d’adopter une approche multidimensionnelle pour contrôler et gérer cette menace par la prévention, la détection précoce et la planification d’urgence.

“Les petits États insulaires en développement (PEID) des Caraïbes sont particulièrement vulnérables aux chocs extérieurs et aux changements climatiques, notamment à l’exacerbation et à la prolifération de maladies phytopathogènes telles que le Foc TR4”, a déclaré Jean Baptiste Kemuel, chef des services de vulgarisation et de conseil rural au ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’aménagement du territoire, des ressources naturelles et des coopératives de Sainte-Lucie.

Avec le soutien de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en partenariat avec le Caribbean Plant Health Directors Forum (CPHD), le personnel technique, les vulgarisateurs et d’autres parties prenantes ont été formés à la préparation d’une éventuelle incursion du Foc TR4 dans les Caraïbes, en utilisant l’approche de l’école paysanne de terrain (FFS). Les participants venaient de 10 pays des Caraïbes : Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Suriname et Trinité-et-Tobago.

“Grâce à cette formation, nous donnons aux pays les moyens d’assurer la surveillance et le suivi, d’analyser les risques et d’appliquer des mesures phytosanitaires strictes afin de prévenir l’introduction du pathogène et de le contenir rapidement en cas d’incursion”, a expliqué Maged Elkahky, phytopathologiste à la FAO, dans son discours d’ouverture. Il a ajouté qu’une collaboration interrégionale renforcée est également cruciale pour prévenir et gérer efficacement le Foc TR4 dans la région.

Contrairement à d’autres maladies végétales qui peuvent être combattues à l’aide de pesticides ou de pratiques culturales, le Foc TR4 est particulièrement insidieux. Une fois qu’elle a envahi le sol, elle peut persister pendant des décennies, interdisant la production de bananes et dévastant les moyens de subsistance des agriculteurs.

L’importance de la banane

La banane est une ressource économique vitale pour de nombreuses communautés des Caraïbes et d’Amérique latine, où sont cultivées plus de 28 % des bananes du monde. En 2022, le volume de production de bananes et de plantains de la région a atteint plus de 40 millions de tonnes métriques.

Les dernières recherches, les meilleures pratiques et les solutions innovantes ont été partagées au cours de la semaine de formation pour lutter contre cette maladie dévastatrice.

“Les bananes et les plantains ne sont pas seulement importants pour la génération de revenus, mais aussi pour la sécurité nutritionnelle dans les Caraïbes. La TR4 est déjà présente en Amérique du Sud et les pays des Caraïbes doivent travailler dur et ensemble pour améliorer la préparation en se concentrant sur la prévention, les mesures de biosécurité, le diagnostic précoce et les mesures d’urgence. Il s’agit du premier atelier sur le TR4 axé sur l’approche de l’école d’agriculture de terrain et les participants sont maintenant mieux préparés et partageront leurs connaissances dans leurs pays respectifs”, a déclaré Melvin Media, fonctionnaire de la FAO chargé de la production et de la protection des plantes.

J’aime ça : J’aime chargement…