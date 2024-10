Dominica: La première escale d’un navire de croisière pour la saison atterrit aujourd’hui, au milieu de plusieurs améliorations, présentées par le ministre du tourisme

Dominica News Online –

La Dominique a accueilli aujourd’hui sa première escale de navires de croisière pour la saison 2024-2025. Les voyagistes, les vendeurs et les chauffeurs de taxi se sont alignés sur le boulevard Dame Eugenia Charles alors que le Celebrity Summit jetait l’ancre et que ses passagers se positionnaient sur le pont pour jeter un coup d’œil à l’île de la Nature.

“Le lancement de la saison de croisière 2024-2025 de la Dominique marque une croissance significative avec 235 escales de croisière attendues, soit une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédente”, a déclaré la ministre du Tourisme, Denise Charles-Pemberton. “Environ 375 000 passagers sont attendus, soit une augmentation de 22 % par rapport à la saison dernière, qui comptait 306 601 visiteurs.”

Elle a précisé que cette année, 12 navires, dont le MV AIDAbella et le MV Majestic Princess, effectueront des visites inaugurales.

Pour préparer cette saison, nous avons investi dans l’amélioration de la qualité des services grâce à notre série de formations “Elevate Your Service”, qui a permis de former plus de 187 prestataires de services, dont des chauffeurs de taxi, des vendeurs, des coiffeurs, des guides touristiques, des agents de sécurité et des agents d’immigration”, a expliqué Mme Charles-Pemberton.



MV Celebrity s’approche du front de mer

Entre-temps, elle a révélé que le boulevard Dame Eugenia Charles a reçu une amélioration bien méritée avec de nouveaux trottoirs et bordures pour un coût d’environ 2,7 millions de dollars.

“Les piliers du produit touristique seront magnifiquement représentés par des œuvres d’art le long du front de mer”, a-t-elle déclaré.

Mme Charles-Pemberton a ajouté que “plus de 600 000 dollars ont été dépensés pour améliorer les principaux sites touristiques”.

Elle a notamment indiqué que les routes d’accès au parc national de Cabrits avaient fait l’objet d’une évaluation.

“Des matériaux sont en cours d’approvisionnement pour l’enrochement et la remise en état des routes, qui commenceront bientôt”, a-t-elle expliqué.

Charles-Pembeton a ajouté que la restauration du célèbre panneau de la Dominique sur le front de mer, endommagé par l’ouragan Beryl, sera achevée en décembre. Elle a mentionné les principaux projets en cours, notamment le projet de téléphérique jusqu’au Boiling Lake, l’amélioration de la plage de Champagne et la construction d’un terminal de croisière moderne en deux phases.

“La première phase comprend l’extension de la jetée de Roseau de 24 mètres, qui débutera à la fin de cette saison de croisière”, a révélé M. Charles-Pemberton. “Ces initiatives soulignent les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer les infrastructures et les expériences des visiteurs, dans le but de renforcer notre position en tant que destination touristique durable.

Elle a remercié le ministre des travaux publics et son personnel, l’autorité portuaire et aérienne de la Dominique (DASPA), l’autorité de découverte de la Dominique (DDA), le ministère du tourisme et les acteurs du secteur des croisières pour leurs efforts visant à garantir “une saison des croisières dynamique”.

