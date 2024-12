Dominique -Aujourd’hui aura lieu le lancement officiel du Carnaval 2025

Dominica News Online –

La ministre du Tourisme, Denise Charles-Pemberton, a annoncé que le lancement officiel du Carnaval 2025 se tiendra aujourd’hui à 17h00 sur la Promenade de Roseau.

La ministre s’est exprimée sur les ondes de la radio publique DBS.

« Le Carnaval 2025 débutera ce soir avec une énergie électrisante sur la Promenade, suivi de notre grand défilé d’ouverture, qui promet d’être plus éblouissant que jamais, le 18 janvier [2025] », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Charles-Pemberton, la saison du Carnaval de la Dominique en 2024 a connu une augmentation de 20 % des arrivées de visiteurs par rapport à 2023, injectant des millions dans l’économie et offrant des opportunités aux entrepreneurs locaux, tels que les créateurs de costumes, les artisans et les artistes, qui ont pu mettre en valeur leurs talents auprès des publics régionaux et internationaux.

« En 2025, nous attendons encore plus de visiteurs en provenance de la Guadeloupe, de la Martinique, de Sainte-Lucie, de la Barbade, de Saint-Kitts, d’Antigua, des États-Unis, du Royaume-Uni, et même des quatre coins du monde », a-t-elle affirmé. « Nous voulons que les visiteurs découvrent comment les communautés se réunissent pour célébrer le Real Mas dans un pays sûr et accueillant. »

Pour les Dominicains de la diaspora, elle a souligné que c’est l’occasion de renouer avec d’anciens amis, de « manger de bons plats et de participer à des événements non-stop du lever du jour jusqu’à la fin de la saison. »

Mme Charles-Pemberton a également mentionné que la nouvelle Responsable des Festivals et Événements, Ayodele Andrew, ainsi que les organisateurs, travailleront sans relâche pour créer un environnement où les fêtards pourront profiter en toute sécurité et de manière responsable.

Des performances sont attendues ce soir de la part du Triple Kay International Band, de DJ Sleem, et de DJ Remz.

