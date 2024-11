Dominique. Course commémorative de 5 km en l’honneur de Neion Esprit de Sineku, Territoire Kalinago

Dominica News Online

Le Kalinago Eagles Athletic Club a organisé une course de 5 km de St. Cyr à Sineku en mémoire de Neion Esprit, le dimanche 17 novembre à 15h30. La vie de Neion a été tragiquement écourtée il y a quatre ans, à l’âge de huit ans, dans un accident sur la route principale de Sineku. Il était membre du Kalinago Eagles Athletic Club.

Le temps était favorable, sans pluie, et l’atmosphère idéale pour une course sur route en après-midi. Des athlètes de tous les hameaux du Territoire, y compris Atkinson, ainsi que des membres de la Croix-Rouge Kalinago et du Pioneer Athletics Club, se sont réunis pour participer à cette course commémorative. Les participants comprenaient de très jeunes enfants, des adultes d’âge moyen et des seniors. Les coureurs étaient classés par catégories : moins de 7 ans, moins de 13 ans, moins de 16 ans et 16 ans et plus.

Tous se sont rassemblés pour honorer la mémoire de Neion. Le président et entraîneur principal du Pioneer Athletics Club a déclaré que son club soutiendrait toujours des activités en hommage à un jeune garçon tragiquement décédé et membre du Kalinago Eagles Athletic Club. « S’il était encore parmi nous, il serait là cet après-midi », a-t-il souligné.

Fondé en 1996, le Pioneer Athletics Club continue de former de jeunes athlètes. Un de leurs membres, Curvin Leatham, a remporté la première place lors de la compétition. Curvin a déclaré : « La course était difficile, mais avec foi, force mentale et dévouement, j’ai pu la terminer sans problème, et je l’ai fait pour Neion. »

Neion Esprit, originaire de Sineku, était un enfant très actif et extraverti. Dès son plus jeune âge, il participait à des activités sportives et athlétiques. Malheureusement, sa vie a été trop tôt interrompue, laissant une empreinte de tristesse indélébile sur la communauté. Chaque année à cette époque, le Eagles Club lui rend hommage de manière significative. L’année dernière, la course n’a pas eu lieu en raison de travaux de réhabilitation routière, mais le club espère perpétuer cet événement annuellement. Le Kalinago Eagles Athletic Club compte actuellement 56 membres de tous âges.

Winston Joseph, un des responsables, a déclaré : « Je suis submergé par l’émotion en voyant autant de personnes soutenir cet événement. Je leur suis vraiment reconnaissant ainsi qu’à nos sponsors. Bien que nous participions à des courses à travers la Dominique lorsque nous sommes invités, nous avons des difficultés financières, car nous n’avons pas d’uniformes. Certains membres ne peuvent pas participer aux courses faute de chaussures de course ou de moyens pour payer les frais de transport en bus. Nous essayons de collecter des fonds, mais c’est un combat. » Il a ajouté : « Trouver des sponsors serait un rêve devenu réalité, car notre objectif est d’envoyer un athlète pour nous représenter aux Jeux olympiques. »

Ainsi, toute personne intéressée à aider le Kalinago Eagles Athletic Club peut contacter le Conseil Kalinago.

Alors que les athlètes approchaient de la ligne d’arrivée, ils ont terminé la course avec enthousiasme, encouragés par la foule. Une ambiance de jubilation régnait parmi les spectateurs et les athlètes, célébrant la mémoire de l’un des leurs. Les gagnants des différentes catégories d’âge ont reçu des prix et des médailles, et enfin, la famille de Neion a reçu un panier cadeau.

Que Neion Esprit repose en paix.

