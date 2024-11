Dominique: CXC lance un système d’alphabétisation et de numératie assisté par l’IA pour lutter contre le déclin éducatif

Dominica on line

Le Conseil des Examens des Caraïbes (CXC) utilise l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer ses offres éducatives, en particulier dans les domaines de l’alphabétisation et de la numératie, dans le cadre d’une initiative de transformation numérique plus large, comme l’a déclaré le Dr. Wayne Wesley, le registraire et directeur général du CXC. Lors de son discours d’ouverture intitulé « L’IA dans l’éducation : naviguer entre les promesses et les pièges potentiels » lors du Symposium régional et du dialogue politique sur la transformation de l’éducation tenu aux Îles Caïmans, le Dr. Wesley a discuté des efforts stratégiques du CXC pour donner aux étudiants caribéens un avantage concurrentiel.

Des statistiques récentes indiquent un déclin préoccupant des compétences en numératie dans les Caraïbes, avec seulement 36 % des étudiants réussissant en mathématiques lors des examens CXC de 2024. D’autres participants au symposium ont souligné le potentiel de l’IA pour transformer l’éducation en comblant les lacunes d’apprentissage, tout en insistant sur la nécessité d’un accès équitable à ces technologies. Ils ont appelé à des investissements immédiats dans des services internet fiables, des technologies abordables et une formation des enseignants pour garantir que l’intégration de l’IA ne fasse pas empirer les disparités existantes.

« Nous pouvons parler de l’IA autant que nous le souhaitons, mais si les étudiants ne sont pas alphabétisés et n’ont pas de compétences en numératie, ils ne pourront pas tirer parti de la puissance de l’IA. Nous avons porté une attention particulière à ces domaines et dévoilerons bientôt notre système d’alphabétisation et de numératie alimenté par l’IA pour compléter le système éducatif et garantir que les étudiants possèdent les compétences de base nécessaires pour réussir », a expliqué le Dr. Wesley.

« Cela marque le début de la fin du Conseil des Examens des Caraïbes tel que nous le connaissons. Nous utilisons notre expertise en IA pour conduire la transformation nécessaire », a-t-il ajouté.

Le Dr. Joseph South, directeur de l’innovation à la Société Internationale pour la Technologie dans l’Éducation, a souligné que l’IA doit servir de complément aux méthodes d’enseignement traditionnelles plutôt que comme un remplacement.

« Ignorer la révolution de l’IA n’est pas une option. La chose la plus importante à faire en ce moment est de fournir une formation pratique aux enseignants et aux dirigeants pour réduire les craintes que l’IA les remplace », a noté le Dr. South.

Il a également appelé à des collaborations entre les secteurs public et privé pour développer une main-d’œuvre compétente en IA, à l’établissement d’initiatives nationales d’alphabétisation à l’IA, et à la création de cadres d’IA culturellement pertinents qui intègrent les connaissances locales et la diversité.

Andreas Blom, responsable de l’éducation à la Banque Mondiale pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, a souligné la nécessité d’un cadre politique équilibré centré sur l’éducation. Il a insisté sur l’importance de garantir que la connectivité et les dispositifs soient accessibles à tous, de tester les outils technologiques éducatifs tant pour les étudiants que pour les éducateurs, et d’améliorer la capacité à intégrer l’IA dans les pratiques éducatives.

« Ces outils doivent être achetés, mis en œuvre et livrés. Nous avons tous beaucoup à apprendre sur l’utilisation de l’IA », a déclaré Blom.

Bien qu’il y ait un enthousiasme considérable pour les possibilités que l’IA offre, des experts ont averti des risques potentiels, notamment des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données, car les données des étudiants pourraient être sujettes à des violations. De plus, il existe un danger que les algorithmes d’IA renforcent les biais existants, entraînant des résultats inéquitables pour les communautés marginalisées et exacerbant les inégalités actuelles.

Le symposium régional et dialogue politique sur la transformation de l’éducation, qui a eu lieu début octobre, a été organisé par la Banque de Développement des Caraïbes en partenariat avec le Secrétariat de la CARICOM, la Commission de l’OECS, l’Université des Antilles et le Ministère de l’Éducation des Îles Caïmans. Cet événement représente une avancée décisive vers l’atteinte de l’objectif de développement durable 4, qui vise à garantir une éducation inclusive, équitable et de qualité dans toute la région.

J’aime ça : J’aime chargement…