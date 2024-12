Dominique. Formation transformatrice lancée pour renforcer les services de protection sociale

OIM Dominique –

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) Dominique, en collaboration avec le Département des services sociaux, a récemment organisé une formation transformatrice de trois jours visant à améliorer les services de protection sociale pour les communautés locales et migrantes. Animée par Dr. Schuyler Esprit de l’Institut de recherche Create Caribbean, cette formation avait pour objectif de développer des procédures opérationnelles normalisées (SOP) afin d’optimiser la prestation des services et d’améliorer le bien-être des populations vulnérables.

La formation s’est appuyée sur une étude approfondie menée par l’équipe du Dr. Esprit, qui a évalué l’état actuel des services sociaux en Dominique. Cette recherche a permis d’identifier les lacunes et les défis clés, fournissant des informations précieuses pour l’élaboration de SOP efficaces.

« La recherche raconte une histoire, et cette formation vise à utiliser cette histoire pour responsabiliser les participants à s’approprier le processus », a déclaré Dr. Esprit. « En comprenant les résultats et en travaillant en collaboration, nous pouvons créer des politiques et des procédures conduisant à des améliorations concrètes. »

Les sessions de formation ont été hautement interactives, les participants étant activement impliqués dans des discussions et des activités de groupe. L’utilisation de modèles pratiques et d’exemples concrets a permis aux participants de développer des SOP adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vynliz Dailey, coordinatrice de projet pour l’OIM Dominique, a souligné l’importance des efforts collaboratifs : « Voir cette collaboration se concrétiser est inspirant, et cela met en lumière l’importance du travail d’équipe pour atteindre des objectifs communs. »

Des représentants de diverses unités du département ont participé à la formation, notamment Glenora Pacquette, coordonnatrice des services de bien-être social, et Keisha Polydore, travailleuse sociale au Bureau des affaires de genre.

« J’ai hâte de créer des SOP qui amélioreront les services que nous fournissons et guideront notre travail de manière plus efficace », a déclaré Glenora Pacquette.

Keisha Polydore a ajouté : « Les données mettent en évidence les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu’intervenants de première ligne. J’espère que cette formation mènera à un soutien plus rapide et plus efficace pour les populations vulnérables que nous servons. »

À la fin de la formation, les participants avaient élaboré des SOP pour des domaines critiques tels que la protection et la prise en charge des enfants, le soutien aux jeunes à risque, le bien-être social, l’assistance aux survivants d’abus et les soins aux personnes âgées. Ces SOP serviront de feuille de route pour améliorer la prestation des services et promouvoir la collaboration entre les départements.

Dr. Esprit a exprimé son optimisme quant à l’impact potentiel de l’initiative : « Je souhaite que les participants repartent de cette formation non seulement avec des SOP concrètes, mais aussi avec un sentiment renouvelé de but et de communauté. Ensemble, nous pouvons créer un système qui sert mieux les habitants de la Dominique. »

Pour plus d’informations, contactez Vynliz Dailey à l’adresse vdailey@iom.int.

J’aime ça : J’aime chargement…