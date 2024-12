Dominique -Juste un mot – Gardez les bougies allumées !

Dominica News on Line.

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, la communauté de Colihaut continue de démontrer son esprit vibrant et son unité à travers des célébrations festives. Cela a été pleinement illustré lors de la cérémonie d’illumination de l’arbre au poste de police de Colihaut le vendredi 13 décembre. L’événement a réuni les villageois, les policiers locaux et des invités spéciaux, y compris le Chef National des Relations de Police Communautaire. Parrainée par l’équipe “Mexico City”—représentant la zone de Colihaut aussi connue sous le nom de Ti Kai—la soirée a été remplie de joie, de camaraderie et de musique. Un groupe de chant de Noël bénévole a enchanté la foule avec des airs de Noël bien-aimés, ajoutant une touche magique aux festivités.

Les festivités continuent avec la collaboration villageoise

La joie des fêtes s’est poursuivie le vendredi 20 décembre à La Plais Dames. Une collaboration entre le Conseil du Village de Colihaut, le Représentant Parlementaire de Colihaut, et le Ministère du Développement Communautaire a offert une soirée mémorable de festivités de Noël. Après une prière d’ouverture, le Représentant Parlementaire de Colihaut a prononcé un bref discours, soulignant l’unité communautaire et l’importance de célébrer ensemble. Les villageois ont ensuite pris la scène, présentant diverses performances qui ont mis en valeur le talent de la communauté. Enfants et adultes ont offert des prestations captivantes, allant de solos à des duos et des performances de groupe.

Un samedi matin joyeux “Sewo”

Les célébrations ne se sont pas arrêtées là. Tôt le matin du samedi 21 décembre, les chanteurs de Noël de Colihaut étaient de retour, remplissant les rues du son des chants de Noël. Ils ont été chaleureusement accueillis par les commerçants du village avec du café chaud et des biscuits. Le parcours du groupe s’est terminé chez un membre, où ils ont été régalés de bols de soupe chauds, de café, de thé et d’une variété de gâteaux. L’atmosphère est montée d’un cran lorsque les chanteurs ont dansé dans les rues sur les tubes bouyon de Noël de Carlyn XP, indifférents à une légère bruine. Le mélange de pulls de Noël, de pyjamas festifs et de musique entraînante a créé une scène de pure magie des fêtes. La magie du matin a été partagée avec les résidents d’outre-mer via une diffusion en direct sur Facebook, apportant une touche de chez-soi à la diaspora de Colihaut.

Unité dans la célébration

Ces événements de vacances symbolisent bien plus que la joie saisonnière, et bien plus que les maisons impeccablement et somptueusement décorées ne pourront jamais transmettre. Ils reflètent un profond sens de la cohésion communautaire qui transcende les clivages politiques et religieux. C’est cette même unité qui a alimenté la construction de la route agricole Bouleau/Centre et du précédent Centre de Santé du village ; et c’est cet esprit qui fait de Colihaut un gardien de Bann Move pour la nation.

Les villageois de tous âges se réunissent ce Noël, inspirés par notre passé et l’héritage des anciens leaders de Colihaut tels que Harrow, Ma Watty et Ma Alton, qui ont défendu l’unité et le développement dans la communauté. Alors que Colihaut se tourne vers 2025 et au-delà, les résidents se rappellent de porter cette flamme d’unité allumée par ceux qui les ont précédés. Avec des conversations communautaires déjà entamées concernant une grande réunion de village en 2027, la communauté reste déterminée à s’appuyer sur son riche héritage grâce à des célébrations qui réunissent tout le monde.

Vive l’esprit de Colihaut. Que la bougie de l’unité de Noël brille plus fort chaque année, favorisant l’amour, la joie et la convivialité à travers les générations.

Dans les mots de Fr. Branka de Colihaut, ‘Gardez les bougies, gardez les bougies allumées’.

