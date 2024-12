Dominique- La Commission d’intégrité observe la Journée internationale de lutte contre la corruption

Dominica News Online –

La Commission d’intégrité de la Dominique se joint au reste du monde pour célébrer la Journée internationale de lutte contre la corruption 2024.

Cette journée, observée chaque année le 9 décembre, vise à sensibiliser le public à la corruption et aux moyens de la prévenir. Elle marque l’anniversaire de l’adoption, en 2003, de la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), un traité mondial établissant un cadre pour la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption.

L’édition 2024 célèbre le 21ᵉ anniversaire de cet événement sous le thème : « S’unir avec la jeunesse contre la corruption : Façonner l’intégrité de demain ».

Une campagne axée sur la jeunesse

Le président de la Commission d’intégrité, Steve Hyacinth, a expliqué que la campagne 2024-2025 mettra en lumière le rôle crucial des jeunes en tant que défenseurs de l’intégrité. Cette campagne, qui sera lancée aujourd’hui, se poursuivra jusqu’à la Journée internationale de lutte contre la corruption 2025.

Selon M. Hyacinth, cette initiative s’inscrira dans la préparation de la 11ᵉ session de la Conférence des États parties (CoSP11) à la Convention des Nations Unies contre la corruption, prévue du 14 au 19 décembre 2025 à Doha, au Qatar.

Lors de cette conférence, les jeunes auront l’occasion de présenter leurs appels aux dirigeants mondiaux, les exhortant à soutenir un avenir exempt de corruption.

Encourager une génération engagée contre la corruption

« La campagne vise à amplifier les voix des leaders d’intégrité de demain, leur permettant d’exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations dans l’espoir que leurs appels soient entendus et suivis d’actions », a déclaré Hyacinth. Elle encouragera également les jeunes à plaider pour la responsabilité et à participer activement aux efforts de lutte contre la corruption.

Hyacinth a ajouté que cette initiative cherche à promouvoir une culture de l’intégrité dans les secteurs public et privé et à former une génération déterminée à combattre la corruption. Bien que les jeunes soient affectés par la corruption, il a souligné leur potentiel en tant qu’agents de changement puissants.

L’éducation comme pilier de l’intégrité

Hyacinth a insisté sur le rôle clé de l’éducation dans la lutte pour l’intégrité et la responsabilité. Selon lui, il est essentiel d’inculquer dès le plus jeune âge les valeurs de transparence, de responsabilité et d’intégrité.

« L’inclusion de discussions sur ces sujets et d’autres thématiques pertinentes dans le programme scolaire est donc encouragée », a-t-il affirmé.

