Dominique. La Dominique accueille le MV Villa Vie Odyssey lors de son escale inaugurale

Aujourd’hui, la Dominique a célébré l’arrivée du MV Villa Vie Odyssey, marquant la première escale de croisière de la saison 2024/2025 au quai de croisière de Roseau. Cet événement important a été honoré par une cérémonie d’échange de plaques à bord du navire, soulignant sa présence spéciale sur l’île.

Depuis le 12 novembre 2024, la Dominique a déjà accueilli 14 navires de croisière, amenant un total de 27 871 passagers sur ses côtes. Parmi ces visiteurs, 23 530 ont profité des nombreuses richesses de l’île, tandis que 9 895 ont participé à des visites guidées. Le mois de décembre s’annonce particulièrement chargé, avec 49 navires de croisière attendus, susceptibles d’amener environ 65 752 visiteurs désireux de découvrir tout ce que l’île a à offrir.

Le ministère du Tourisme prévoit que la saison de croisière 2024/2025 comptera un total de 236 escales, dont 11 arrivées inaugurales de nouvelles compagnies de croisière. Pour améliorer l’expérience des visiteurs, diverses initiatives sont en cours, notamment la rénovation de la zone de vente du front de mer et le projet de téléphérique en cours de réalisation. En outre, des plans sont en préparation pour agrandir la jetée du front de mer afin de répondre à l’afflux croissant de passagers de croisière.

Avec ces efforts constants pour positionner la Dominique comme une destination de croisière de premier plan, les responsables affirment leur engagement à augmenter le nombre de visites de croisières et à développer davantage le secteur touristique du pays. country.



Captain Valentin Giuglea



Captain with Discover Dominica Authority Staff and Montel James



Irmine Royer, Mayor of the City of Roseau



Montel James of HHV Witchurch and Co Ltd and Captain



Odile Jno Baptiste, Product Development Manager of Discover Dominica Authority and Captain

