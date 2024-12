Dominique – La Dominique célèbre la Journée internationale des migrants 2024 avec le “IMD Mixer”

Dominica News on line

Note de l’éditeur : La Journée internationale des migrants a eu lieu le 18 décembre.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Dominique a marqué la Journée internationale des migrants (JIM) 2024 avec un événement inspirant et dynamique sous le thème « Chaque pas compte ». Organisé à l’hôtel Fort Young, le “IMD Mixer” a réuni des représentants du gouvernement, des parties prenantes, des migrants et des membres de la société civile pour célébrer les contributions des migrants à la Dominique et renforcer les efforts collaboratifs dans la gestion des migrations.

L’événement a débuté par les remarques d’ouverture de Sherma Oscar, assistante financière à l’OIM Dominique, qui a accueilli les invités distingués et souligné l’importance de reconnaître et de soutenir les parcours des migrants. Elle a insisté sur le thème de l’événement, notant que chaque pas accompli par les migrants enrichit le tissu social, économique et culturel de la Dominique.

Natasha Greaves, chef de bureau, a prononcé un discours captivant, réfléchissant aux progrès réalisés par la Dominique dans la gestion des migrations.

Selon Greaves :

« Notre responsabilité collective est de veiller à ce que ces pas soient faits en toute sécurité et sur des voies régulières. La migration ne devrait jamais être un voyage périlleux, mais un phare d’espoir. En favorisant une migration sûre, nous libérons le potentiel immense que les migrants apportent, stimulant un développement durable et enrichissant les sociétés. »

L’OIM Dominique a lancé son premier magazine intitulé “Routes and Roots”, qui capture l’essence du travail de l’organisation sur l’île tout en amplifiant les voix des migrants ayant fait de la Dominique leur foyer.

« Cette publication célèbre leurs parcours, leurs contributions, et les étapes que nous franchissons ensemble pour construire une société plus inclusive—une société où la diversité est célébrée et les droits humains respectés, » a déclaré Natasha.

Messages des ministères clés



Jo-Ann Commodore, secrétaire permanente au ministère de la Sécurité nationale, a partagé un message mettant en lumière l’importance des projets collaboratifs entre l’OIM Dominique et le ministère au cours des deux dernières années :

« Un programme de renforcement des capacités a été mis en œuvre par l’OIM, axé sur le développement des capacités institutionnelles, humaines et opérationnelles. Les formations ont accordé une attention particulière au traitement des femmes, des enfants non accompagnés et des victimes de la traite des êtres humains. »

De son côté, Mme Gloria Joseph, secrétaire permanente au ministère du Travail, a tenu un discours percutant sur l’importance de traiter les migrants comme des Dominicains. Elle a également partagé des informations sur les droits et responsabilités des migrants, appelant les Dominicains à considérer leurs propres familles qui pourraient être migrants dans d’autres pays :

« Je vous implore d’être très attentifs aux ressortissants étrangers en Dominique, et une fois qu’ils ont obtenu leur statut, ils ne sont plus des étrangers. Nous sommes ensemble. Ils sont nous, » a affirmé Joseph.

Les deux ministères ont exprimé leur gratitude pour le soutien de l’OIM dans les initiatives de renforcement des capacités et réaffirmé leur engagement à relever les défis liés à la migration.

Célébrations et moments marquants

Un transfert symbolique d’équipements et de matériels de communication à des ministères clés a représenté le soutien tangible de l’OIM dans l’amélioration des capacités de gestion de la migration. Ces matériels serviront à la collecte de données, à la sensibilisation du public et au renforcement de la communication inter-agences—des composantes essentielles pour des politiques informées et des services efficaces.

Les participants ont ensuite pris part à la session interactive “Migration Matters Mixer”, favorisant le dialogue, le réseautage et les réflexions partagées sur l’importance de la migration pour l’avenir de la Dominique. Des migrants originaires d’Haïti, du Nigeria et de Cuba ont partagé leurs expériences de parcours vers la Dominique, mettant en avant la chaleur de l’accueil et les opportunités offertes grâce à des voies migratoires régulières.

La soirée s’est poursuivie avec une performance culturelle électrisante de Marie Pascal Affana, artiste afrobeat et migrante du Cameroun, dont la musique a donné vie à l’événement, célébrant la diversité vibrante que les migrants apportent à l’île.

Clôture

Les remarques de clôture ont été prononcées par Vynliz Dailey, coordinatrice de projet à l’OIM Dominique. Elle a exprimé sa gratitude envers tous les participants, soulignant l’importance d’une collaboration continue :

« Tirons parti des leçons apprises et de l’inspiration tirée de l’incroyable force des migrants. Engageons-nous à promouvoir l’inclusion, à embrasser la diversité et à bâtir des ponts qui nous connectent tous, » a déclaré Dailey.

Découvrez l’édition spéciale de Routes and Roots ici :

Cliquer pour accéder à 1734727725904_6765d28c2fcd6.pdf

