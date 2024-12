Dominique – Le cerf-volant fait koul tèt

Dominica News on line.

Par Arlington James –

Vous connaissez peut-être l’expression dominicaine populaire, « Fly your kite, papa » (Lâche ton cerf-volant, papa), qui n’a rien à voir avec le fait de faire voler un cerf-volant. Cependant, cet article aborde précisément cette activité appréciée par les jeunes sur l’île de la Nature.

À chaque période de Pâques, entre le 22 mars et le 25 avril, de grands points colorés étaient visibles dans le ciel. Ces points étaient rouges, verts, bleus, noirs, jaunes, blancs, roses, ou multicolores, certains ornés d’une ou trois franges virevoltant au gré du vent. Oui, c’était la saison des cerfs-volants en Dominique, un aspect de notre patrimoine qui, au fil des ans, s’est malheureusement « envolé avec le vent », pour ainsi dire.

La fabrication et le vol des cerfs-volants en Dominique étaient des activités auxquelles de nombreux jeunes garçons à travers le pays attendaient avec impatience chaque année. Et bien que le vol des cerfs-volants se faisait principalement pour le plaisir, il y avait parfois une touche de malice… juste pour s’amuser.

Les hommes aujourd’hui dans la soixantaine ou la soixante-dizaine qui, dans leur jeunesse, fabriquaient et faisaient voler des cerfs-volants, se remémorent parfois ces bons vieux jours. Ces jours où des rats, souris ou cafards mordillaient leurs cerfs-volants durant la nuit, attirés par la farine utilisée pour la colle des « patchs » ; ou lorsque, en essayant de lancer un cerf-volant, celui-ci tournoyait comme un hélicoptère à cause d’un défaut de construction ; ou encore lorsque quelqu’un « volait » leur cerf-volant en plein vol. Parfois, après avoir passé tant de temps à fabriquer un cerf-volant et à le lancer, la ficelle se cassait et le cerf-volant s’envolait pour ne jamais être retrouvé.



Dans certains cas, les garçons utilisaient des lignes de pêche ou des ficelles de sacs de farine pour s’assurer que le fil était assez solide et ne se cassait pas.

Les joies du cerf-volant

Certains garçons ajoutaient une touche de fantaisie à leur activité en « envoyant un message » à leur cerf-volant. Selon Marcellus “Ti-Ling” Lee, cela consistait à insérer un petit morceau de papier perforé sur la ficelle du cerf-volant avant de le laisser glisser le long de celle-ci jusqu’au cerf-volant grâce au vent.

Dans le passé, les garçons de la région de Roseau achetaient du papier pour fabriquer leurs cerfs-volants dans certains magasins ou récupéraient des feuilles de papier au hangar d’emballage d’agrumes à Goodwill. À Portsmouth, ils récupéraient de grandes feuilles de plastique utilisées pour emballer les bananes destinées à l’exportation.

Les compétitions de cerfs-volants entre les flâneurs des différentes rues de Roseau étaient mémorables. Certains grimpaient aux arbres pour récupérer un cerf-volant coincé, tandis que d’autres rivalisaient pour voir lequel irait le plus haut.

Cerf-volant soleil fabriqué à partir de matériau plastique par Oliver Burton. Structure réalisée avec 3 bâtons. Photo : O. Burton

Styles de cerfs-volants et traditions

STYLES DE CERFS-VOLANTS FABRIQUÉS LOCALEMENT :

Les fabricants de cerfs-volants en Dominique construisent plusieurs styles de cerfs-volants, certains ayant des noms intéressants tels que « soukouyan », cerf-volant poisson, cerf-volant avion, cerf-volant lune, cerf-volant boîte, cerf-volant indien et cerf-volant soleil (à 6 côtés, avec certains côtés plus larges que d’autres), etc. Fait intéressant, selon Pacquette, un style de cerf-volant fabriqué à Grand Bay était nommé « Norville », en l’honneur d’un enseignant (et de son épouse) aujourd’hui à la retraite, qui enseignait à l’école primaire de Grand Bay.

VOCABULAIRE DU CERF-VOLANT EN DOMINIQUE :

La fabrication et le vol de cerfs-volants en Dominique possèdent leur propre vocabulaire local, avec certains termes issus d’un mélange d’anglais et de créole dominicais (Kwéyòl). Voici quelques-uns de ces termes :

• Bobine de fil : bobine ou rouleau de fil.

• Djig : action de tirer brusquement sur le fil d’un cerf-volant en plein vol ou en cours de lancement.

• Dokasèt : cadre d’un cerf-volant, généralement fait à partir de « kokoyé » (nervure de feuille de cocotier) et de fil.

• Give filaj : relâcher du fil pour permettre à un cerf-volant de monter.

• Fil sak : fil obtenu à partir de sacs de farine.

• Franges : bandes étroites de papier cerf-volant, de plastique ou de tissu fixées sur les côtés et/ou le bas du cerf-volant, souvent à des fins décoratives ou pour stabiliser le cerf-volant en vol.

• Papier cerf-volant : papier fin, coloré ou blanc, vendu dans certains magasins et utilisé pour fabriquer des cerfs-volants.

• Cerf-volant pété : terme en anglais et en créole utilisé lorsqu’un cerf-volant en vol casse son fil.

• Kokoyé : terme en anglais dominicain et en créole désignant la nervure nettoyée et séchée d’une feuille de cocotier.

• Kyas a kite : action de faire tomber le cerf-volant d’un autre pour le voler ou en prendre possession.

D’autres termes incluent :

• Lapat : mot créole désignant une colle molle et aqueuse faite de farine et d’eau.

• Faire koul tèt : se dit d’un cerf-volant qui oscille ou tourne en cercle à cause d’un défaut de fabrication.

• Patch : petit morceau de papier rectangulaire utilisé pour réparer ou fabriquer des cerfs-volants.

• Pèd kite : expression signifiant littéralement « perdre le cerf-volant », c’est-à-dire laisser monter le cerf-volant très haut, puis le libérer.

• Pointer stick : terme utilisé à Wesley et Marigot pour désigner le « kokoyé ».

• Salvolan : mot créole dominicain désignant un cerf-volant.

• Cerf-volant dormant : cerf-volant en vol qui reste stable et ne bouge pas beaucoup de côté à côté.

• Soukouyan : style de cerf-volant avec de longues franges latérales qui rejoignent partiellement le reste du cerf-volant, souvent avec une longue queue.

• Queue : une ou plusieurs bandes de matériau attachées au coin inférieur du cerf-volant, qui bougent avec le vent. Elles peuvent être courtes ou longues, parfois de plus de 2 mètres.

• Toutouni : mot créole signifiant « nu », désignant un cerf-volant sans franges ni queue.

ART DE FAIRE TOMBER UN CERF-VOLANT (KYASIN’) :

Faire tomber le cerf-volant d’un autre était une compétence particulière. Cela consistait à attacher une petite pierre à un bout de ficelle ou de fil nylon, à lancer la pierre pour qu’elle s’accroche à la ligne d’un cerf-volant en vol, puis à tirer ce dernier pour le récupérer. Bien sûr, celui qui effectuait le « kyasin » devait veiller à ce que le propriétaire du cerf-volant ne reconnaisse pas son bien.

ZONES DE LANCEMENT DE CERFS-VOLANTS :

Dans la région de Roseau, plusieurs endroits étaient utilisés pour lancer et faire voler des cerfs-volants : Peebles Park, le terrain de l’école St. Martin, Windsor Park, le mur de la mer à Roseau, le mur de la mer Pottersville-Goodwill Road, Pottersville Savannah, Lindo Park, et une zone à Goodwill près de la rivière Sikwi. Ailleurs, on trouvait la plage de Layou et les terrains de l’école primaire de Wesley, entre autres.

À Portsmouth, l’endroit le plus populaire pour faire voler des cerfs-volants était le parc Benjamin, connu sous le nom de « De Mang », mais les garçons utilisaient aussi le haut du Back Wall (mur concave près de la jetée de Burrough’s Square).

FESTIVALS DE CERFS-VOLANTS :

La fabrication et le vol de cerfs-volants – en particulier ceux fabriqués localement – sont une forme de jeu pratiquée dans presque toutes les communautés côtières et intérieures de Dominique, le vent étant un ingrédient clé. Afin de préserver cette tradition, quelques festivals de cerfs-volants ont été organisés.

L’un d’eux fut le tout premier Festival International de Cerfs-Volants, organisé par Watson Michel, un Haïtien, en collaboration avec la Division de Développement de la Jeunesse en avril 2018, sur le terrain de jeu de Castle Bruce. Cet événement amusant a attiré de nombreux jeunes venus de plusieurs communautés, avec des cerfs-volants principalement « prêts à l’emploi » donnés par M. Michel, ainsi que des créations locales utilisant des matériaux fournis par le même bienfaiteur. Malheureusement, la COVID-19 a conduit à l’annulation de la deuxième édition prévue pour 2020.

Un autre festival notable était celui de l’école primaire St. Mary (SMP) en juin 2007 sur le boulevard Dame Eugenia à Roseau. Cette activité de loisir mettait en vedette des cerfs-volants fabriqués localement et importés, avec des enfants et des parents s’amusant un dimanche après-midi. Ne devrions-nous pas revenir à ces bons vieux jours de fabrication et de vol de cerfs-volants ? Ce serait certainement amusant !

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX

Merci à John Magloire, Julian Pacquette, John Roach, Oliver « Neckers » Burton, Charles Richards, Hayden Mills, Phillip « Kyang-Kyang » St. Rose, Marcellus « Ti-Ling » Lee, et d’autres pour leurs contributions. Photographie du cerf-volant soleil fournie par Oliver Burton. Merci également à DNO pour avoir facilité la publication de cet article.

J’aime ça : J’aime chargement…