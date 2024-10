Dominique: Le Dr Nadia Wallace demande que la santé mentale soit une priorité sur le lieu de travail

Dominica News Online

Le Dr Nadia Wallace, psychiatre consultante à l’unité de psychiatrie aiguë de l’hôpital Dominica China Friendship, a lancé un appel pressant à l’action en faveur de la santé mentale en Dominique.

Alors que la communauté internationale s’apprête à célébrer la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre, le Dr Wallace a souligné la nécessité urgente d’accorder la priorité à la santé mentale sur le lieu de travail, la considérant comme un élément essentiel de la santé et de la sécurité au travail.

Elle a fait ces remarques lors d’une conférence de presse la semaine dernière, pour annoncer l’organisation de la Semaine de la santé mentale du 6 au 12 octobre de cette année.

Le thème de cette année, “Il est temps de donner la priorité à la santé mentale sur le lieu de travail”, souligne l’importance cruciale de créer des environnements de travail sûrs et sains. Le Dr Wallace a souligné que de tels environnements sont des droits fondamentaux qui peuvent réduire de manière significative les tensions et les conflits, améliorer la rétention du personnel et renforcer les performances et la productivité au travail.

La Journée mondiale de la santé mentale, instituée par la Fédération mondiale de la santé mentale en 1992, sert de plateforme pour améliorer la compréhension, sensibiliser et faciliter l’action sur les questions de santé mentale. Cette année, l’équipe de santé mentale communautaire et l’unité de psychiatrie aiguë se concentreront sur le lien intégral entre la santé mentale et le travail, soulignant ainsi la pertinence du thème.

Les idées du Dr Wallace sont particulièrement opportunes, car les problèmes de santé mentale tels que la dépression et l’anxiété continuent d’être omniprésents à l’échelle mondiale et ont un impact sur la productivité, l’assiduité et les performances globales. Avec 60 % de la population mondiale qui travaille et une part importante des adultes en âge de travailler souffrant de troubles mentaux, l’impact économique est profond. La pandémie de COVID-19 a exacerbé ces problèmes, avec 12 milliards de journées de travail perdues chaque année pour cause de dépression et d’anxiété, ce qui coûte à l’économie mondiale 1 000 milliards de dollars en perte de productivité.

Selon le Dr Wallace, le travail est un déterminant social de la santé mentale, et un travail utile peut promouvoir une santé mentale positive, prévenir les troubles mentaux et contribuer au rétablissement et à l’intégration. À l’inverse, a-t-elle souligné, de mauvaises conditions de travail peuvent aggraver la santé mentale ou exacerber les troubles existants, et la stigmatisation, la discrimination et l’exclusion des personnes souffrant de troubles mentaux sur le lieu de travail restent des défis importants. De nombreux employeurs sont réticents à embaucher des personnes souffrant de troubles mentaux, et les travailleurs hésitent souvent à révéler leur état ou à demander de l’aide par crainte des conséquences négatives sur leur carrière.

La psychiatre consultante a souligné que la santé mentale au travail est une question de droits de l’homme et que chacun a le droit de jouir du meilleur état de santé mentale possible et d’un environnement de travail sûr et sain. Pour faire respecter ces droits, elle demande des politiques et des actions efficaces pour améliorer la santé mentale au travail, ainsi que des lois sur l’emploi qui protègent et soutiennent de manière adéquate les personnes qui révèlent des problèmes de santé mentale. Le Dr Wallace affirme que si l’emploi est généralement positif, certains modes de travail, tels que les longues heures, les équipes de nuit et les périodes de repos insuffisantes, peuvent être préjudiciables à la santé.

Son appel à l’action est clair : il est temps que les employeurs et les décideurs politiques reconnaissent et abordent la santé mentale comme un aspect essentiel de la santé et de la sécurité au travail.

Dans le cadre des activités de la semaine de la santé mentale, une présentation Zoom sera faite aux services des ressources humaines de diverses entreprises de Roseau le 10 octobre, à l’occasion de la journée de la santé mentale. La journée du sport aura lieu le vendredi 11 octobre et une journée de la santé mentale pour le personnel sera observée le samedi 12 octobre.

