Dominique. « Legendary Echoes » salué comme un grand succès

L’équipe derrière Legendary Echoes, une célébration spéciale organisée en l’honneur du 76ᵉ anniversaire de l’illustre icône culturelle dominicaine, le Dr Alwin Bully, a qualifié l’événement de véritable triomphe. Ils ont exprimé leur profonde gratitude à la communauté dominicaine, venue malgré les intempéries, ainsi qu’à leurs collaborateurs pour leur soutien exceptionnel.

L’événement, qui s’est tenu le samedi 23 novembre au tout nouveau Factory sur Valley Road à Roseau, a été marqué par les propos de Severin McKenzie, président et co-producteur. Celui-ci a salué les performances des artistes, des musiciens, de l’équipe de production et des opérateurs du lieu :

« Ce soir, nous pouvons dire avec certitude que nous avons été submergés par la réponse du public, tant en termes de participation que de leur enthousiasme pour chaque prestation. »

En tant que membre de la Fondation Alwin Bully, McKenzie a souligné le soutien impressionnant reçu pour organiser l’événement, remerciant notamment Arden Ford et son équipe pour leurs contributions majeures, ainsi que Jennifer Fadelle pour sa préparation minutieuse du lieu. Malgré les conditions climatiques, il a noté :

« Arden a tout mis en œuvre pour assurer une production de haute qualité et, malgré le mauvais temps, il a fait tout ce qu’il pouvait pour accueillir notre public. »

McKenzie a également exprimé l’espoir que Legendary Echoes marque le début d’une nouvelle ère pour le divertissement nocturne de qualité en Dominique. Il a observé un public diversifié, habillé élégamment et pleinement engagé dans chaque prestation, affirmant être heureux d’avoir offert une expérience inoubliable.

Anita Bully, directrice de l’événement et veuve du Dr Bully, a partagé ces sentiments, suggérant que son défunt mari aurait été ravi de la manière dont sa musique a été mise en valeur :

« Je sais qu’il doit être heureux de voir comment nous avons présenté ses chansons ce soir, et il doit être profondément touché de constater que les chanteurs et musiciens dominicains ont pu offrir une soirée aussi extraordinaire en son honneur. »

Elle a également insisté sur l’importance d’un lieu permanent pour les productions scéniques, regrettant que la Arawak House of Culture ne soit toujours pas entièrement rénovée pour accueillir ce type d’événement.

« Bien que nous ayons été en contact avec le ministère responsable de la culture ces derniers mois, nous sommes déçus de ne pas disposer d’une Arawak House of Culture entièrement rénovée pour accueillir cet événement ce soir. Cela souligne l’urgence de disposer d’un tel lieu, et nous espérons qu’un effort supplémentaire sera fait pour achever les travaux rapidement », a-t-elle déclaré.

Plus de 350 personnes, y compris des spectateurs, des artistes, des musiciens et des membres de l’équipe de production, ont rempli le Factory, tandis que beaucoup d’autres ont suivi via un service payant de diffusion en ligne. Legendary Echoes a offert un aperçu du génie de Dr Bully en tant qu’auteur-compositeur et mis en lumière la polyvalence des artistes.

La soirée a présenté un impressionnant éventail d’artistes, dont la chorale de l’école primaire Christian Union, Carlyn XP, Marie Pascal Affana, Tasha P, The Web, Janae Jackson, Shalina, Ricardo Cognet, Barbara Bully-Thomas, Maxine Alleyne-Esprit et Black Diamond. Le public a également été enchanté par une musique exceptionnelle dirigée par le maestro Cornell Phillip, accompagné de Fred Nicholas, Jerry Moulon, Mikael Ferrol, Keleb Rodney, Vernandra Christian et Pan In Harmony, créant ainsi une soirée mémorable.

« La Fondation Alwin Bully est redevable non seulement aux chanteurs et musiciens, mais aussi aux nombreuses entreprises locales, organisations et individus qui ont contribué à faire de cet événement un succès. Cela inclut Jays Ltd, The SignMan Ltd, Raffoul & Co Ltd, Luxurious Loos, Bloom Box, Burton & Co Ltd, L.A. Duprigny & Co Ltd, Archipelago Wines & Fine Foods Inc, ainsi que les médias qui nous ont aidés à promouvoir le spectacle », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué de presse.

Pour plus d’informations sur Legendary Echoes, veuillez contacter :

• Severin McKenzie, président, ABF Inc – Tel : +1 767-245-1294

• Anita Bully, directrice, Legendary Echoes – Tel : +1 767-276-7584

