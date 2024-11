Dominique : Message d’indépendance 2024 de Mgr Kendrick Forbes, Évêque de Roseau

Dominica Online

“Peyi nou, kado nou”

En ce jour mémorable, nous nous rassemblons pour célébrer 46 ans d’indépendance, de liberté et d’autodétermination. En commémorant ce jalon, nous nous souvenons des luttes et des sacrifices de nos ancêtres qui ont combattu sans relâche pour façonner notre nation.

Le thème ‘Peyi nou, kado nou’ résonne profondément dans nos cœurs, car il nous rappelle avec force que notre pays est notre plus grand cadeau ; un cadeau qui nous procure un sentiment d’appartenance, de fierté et de but.

En réfléchissant à notre parcours jusqu’à présent, nous devons reconnaître les progrès que nous avons réalisés, les défis que nous avons surmontés et les opportunités qui s’offrent à nous. Cependant, nous devons également admettre que la véritable force de notre nation ne réside pas seulement dans le progrès économique ou les réalisations politiques, mais dans la fondation spirituelle sur laquelle nous nous appuyons.

En tant que peuple de foi, nous sommes appelés à maintenir les valeurs de notre héritage chrétien, à chérir les principes d’amour, de compassion et de bonté. Nous devons nous efforcer de mener des vies guidées par une forte boussole morale, un sens de la justice, un engagement envers le bien commun et l’équité.

Rappelons-nous que notre liberté n’est pas seulement un cadeau, mais une responsabilité sacrée. Une responsabilité qui promeut une société juste et équitable. Une société où chaque citoyen a l’opportunité de s’épanouir, indépendamment de ses origines, de sa foi ou de son statut socio-économique.

Alors que nous célébrons ce jour spécial, réengageons-nous à cultiver une nation enracinée dans la droiture, guidée par la sagesse et alimentée par la passion pour le bien-être de tous. Soyons un peuple connu pour notre intégrité, notre empathie et notre générosité.

Que notre patriotisme soit ravivé, que notre sens des responsabilités soit renouvelé, et que notre amour pour la Dominique continue de nous inspirer à œuvrer pour un avenir plus lumineux et plus résilient. Un avenir où chaque citoyen peut vivre en harmonie, avec dignité et prospérité.

Joyeux 46ème anniversaire de l’Indépendance, Dominique ! Que Dieu bénisse notre nation, et que nous nous rappelions toujours que notre pays n’est pas seulement un cadeau, mais une confiance

J’aime ça : J’aime chargement…