Dominique – Pas de justification » : Skerrit répond à l’appel de l’ERC à l’action lors de la première lecture des projets de loi sur la réforme électorale

Le Premier ministre Roosevelt Skerrit s’adressant à une conférence de presse de fin d’année

« Il n’y a aucune justification, aucun raisonnement, aucun argument que l’on puisse utiliser pour protester à Dominica en ce moment en relation avec la réforme électorale. » Tels étaient les mots du Premier ministre Roosevelt Skerrit lors de sa conférence de presse de fin d’année tenue vendredi au Centre de conférence de l’État.

Le parlement se réunit aujourd’hui, lundi, pour examiner divers sujets importants. Cela inclut trois projets de loi sur la réforme électorale pour la première lecture seulement, à savoir le Projet de loi sur la Commission électorale 2024, le Projet de loi sur les élections de la Chambre d’assemblée 2024 et le Projet de loi sur l’enregistrement des électeurs 2024.

D’autres sujets à l’ordre du jour incluent un projet de loi pour établir un Conseil des pharmacies pour réglementer les pharmaciens et les pharmacies et pour réglementer l’approvisionnement en médicaments au public ; ainsi qu’un projet de loi pour établir le Conseil des laboratoires médicaux afin de permettre la licence, la surveillance et l’inspection des opérations des laboratoires médicaux. Une résolution sur une facilité de crédit pour financer l’achèvement de la route de la côte est est également à l’ordre du jour, ainsi que le Projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent (prévention) (modification) 2024, le Projet de loi sur les produits du crime (modification) 2024, le Projet de loi sur les fonds d’investissement 2024, le Projet de loi sur l’autorité des hôpitaux de la Dominique (modification) 2024, l’Accord de la Commission des valeurs mobilières des Caraïbes orientales 2024 et le Projet de loi sur les valeurs mobilières 2024.

Cependant, l’Electoral Reform Coalition (ERC) exprime une profonde déception et frustration face à la décision du Premier ministre Roosevelt Skerrit d’introduire des projets de loi sur la réforme électorale au parlement sans ce qu’elle considère comme « un avis public approprié et une enquête ». Selon une déclaration émise par l’organisation, après près de deux décennies de plaidoyer pour la réforme électorale à Dominica, l’ERC estime que les actions du gouvernement ignorent le droit du public à une transparence totale sur le chemin vers des élections libres et équitables.

L’ERC exige que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour répondre aux préoccupations du peuple.

De plus, l’ERC exhorte les électeurs à persuader leurs représentants parlementaires de soutenir le processus de réforme électorale, qui est crucial pour des élections libres et équitables. La coalition encourage les citoyens à se faire entendre devant le parlement le lundi 16 décembre, lorsque les projets de loi seront débattus.

L’ERC soutient qu’il est temps pour les citoyens d’agir et de demander que leurs voix soient entendues.

« Je peux dire au pays qu’aucune protestation, aucune ne va empêcher le parlement de débattre de ces projets de loi et de poursuivre ces projets… », a souligné le Premier ministre Skerrit. « Cela ne va pas se produire. »

Il a poursuivi : « Si vous avez des suggestions, nous sommes toujours ouverts à des suggestions, mais elles doivent être sensées. »

Le Premier ministre a ajouté que quiconque propose des manifestations cherche simplement à tromper le peuple et à créer une discorde inutile parmi nous à un moment où le public devrait partager, exprimer de l’amour et célébrer l’anniversaire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.

« Quiconque pousse cela ne peut pas être un patriote, quiconque pousse cela est malhonnête, quiconque pousse cela manque d’intégrité, » a-t-il remarqué. « L’opposition [ne veut] pas de réforme électorale. »

Il a expliqué que le contenu de cette législation a été examiné par les personnes et groupes concernés depuis que le juriste caribéen Sir Dennis Byron a soumis son rapport sur la réforme électorale le 12 juin 2023.

Le gouvernement de la Dominique a organisé une série de consultations où il a rencontré des membres du public, des partis politiques, des syndicats, des associations professionnelles, des organisations de jeunes, des organisations sportives, des médias parmi d’autres groupes, y compris des observateurs internationaux de l’Organisation des États américains (OEA), du Commonwealth ainsi que de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECS).

« Le public a également eu l’occasion de réviser le rapport et la législation préliminaire sur le site Web du gouvernement de la Dominique et de soumettre des retours écrits, » a expliqué M. Skerrit. « Des copies des projets de loi ont également été mises à la disposition de tous les membres du parlement à deux reprises afin qu’ils aient aussi l’occasion de les examiner, de réfléchir et s’ils avaient des questions, ils pourraient les adresser au bureau du Procureur général ou à celui du Premier ministre. »

De plus, le Premier ministre a souligné qu’il a constamment déclaré l’engagement de son gouvernement à présenter ces mesures législatives au parlement pour garantir que les élections restent libres et équitables.

« Conformément à l’engagement du gouvernement à ce sujet, les projets de loi sur la réforme électorale seront présentés au parlement lundi pour la première lecture, » a-t-il réitéré. « Ce que cela signifie, c’est que des changements peuvent être apportés avant que les projets de loi soient soumis pour la deuxième et la troisième lectures… Il est d’usage à l’assemblée que nous suivions toutes les lectures et que le Cabinet [prenne] cette décision de manière délibérée, car nous accordons la même importance que s’il s’agissait d’une modification constitutionnelle. »

Il a ajouté : « Ce que nous ne voulons pas qu’il se passe en Dominique, c’est que ces projets de loi restent en consultation pour l’éternité. Ces projets de loi doivent venir au parlement pour être adoptés afin que la Commission électorale puisse recevoir l’autorité en droit du parlement pour mettre en œuvre la réforme électorale. »

Le Premier ministre a noté qu’il y a des choses dans ces projets de loi qu’il ne soutient pas, « mais dans le processus de compréhension que nous devons construire un consensus, j’ai décidé et le Cabinet a décidé que nous allons convenir de certaines choses que d’autres entités acceptent ou souhaitent. »

La législation sur la réforme électorale est disponible sur le site Web du gouvernement à l’adresse https://dominica.gov.dm/notices/draft-electoral-reform-legislation

