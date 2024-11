Dominique. Programme Eco-Fit Jeunesse Complet introduit dans 10 écoles en Dominique

Dominica news

Il est largement reconnu que la jeune génération détient la clé de l’avenir, une notion qui prend encore plus de sens dans le contexte de la crise climatique actuelle. Pour aborder cette problématique urgente, le Project CETI (Cetacean Translation Initiative), en partenariat avec la Fondation Ashley Lashley, a annoncé le lancement du Programme Eco-Fit Jeunesse en Dominique. Cette initiative est conçue pour faire une différence significative dans la vie des enfants âgés de 4 à 11 ans, en les dotant de connaissances sur les pratiques durables et en leur inculquant un sens de responsabilité environnementale.

Le Programme Eco-Fit Jeunesse, qui a débuté à l’école primaire St. Luke’s le 8 octobre 2024, vise à engager les jeunes locaux à travers une variété d’activités interactives, d’ateliers et de discussions. Le programme cherche à habiliter les enfants à prendre des décisions éclairées qui bénéficient à la fois à leur santé et à l’environnement. Des plans sont en cours pour étendre le programme à d’autres écoles primaires à travers la Dominique.

Incorporant des activités physiques, le Programme Eco-Fit Jeunesse promeut le bien-être général tout en encourageant les élèves à adopter un mode de vie actif. Les participants exploreront des sujets essentiels tels que les effets du changement climatique, l’importance de la biodiversité et la conservation des océans, ainsi que des mesures pratiques qu’ils peuvent prendre pour mener une vie plus durable. Le programme est dirigé par les fellows de conservation marine dominicaine de Project CETI, des anciens, un entraîneur de fitness, et des ambassadeurs de la campagne HEY désignés localement, tous s’assurant que le curriculum est engageant et agréable pour les enfants.

L’éducation environnementale est essentielle pour préparer les jeunes à affronter les défis posés par le changement climatique. Le Programme Eco-Fit Jeunesse vise à habiliter les enfants à devenir des défenseurs de leur environnement en leur enseignant l’importance des 5R : réduire, réutiliser, recycler, réinventer (repurposer) et refuser, et en les encourageant à intégrer ces principes dans leur vie quotidienne.

Auparavant, la Fondation Ashley Lashley avait lancé avec succès le Programme Eco-Fit Jeunesse à la Barbade, où elle a éduqué des milliers d’enfants sur la vie saine et la gestion environnementale. Au cours d’une période de trois mois, plus de 6 000 étudiants ont participé à des discussions reliant la santé à la sensibilisation environnementale, culminant avec une grande finale qui a mis en avant leurs apprentissages. En étendant le Programme Eco-Fit Jeunesse à la Dominique et à d’autres îles des Caraïbes, la Fondation aspire à inspirer les enfants à apprécier à la fois leur santé et leur environnement.

La relation entre les actions individuelles et notre impact sur la planète est essentielle. Les organisateurs du programme affirment qu’en inculquant ces valeurs dès le plus jeune âge, la société peut cultiver des générations futures qui privilégient la durabilité et le bien-être communautaire. En mettant l’accent sur des pratiques saines et écologiques et en intégrant l’activité physique, il y a un potentiel pour créer un avenir plus lumineux et durable pour les enfants et le monde qu’ils hériteront. Le Programme Eco-Fit est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Ashley Lashley et de ses partenaires, y compris la Clara Lionel Foundation et l’UNICEF.

