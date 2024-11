Dominique. Symposium révolutionnaire sur la littératie médiatique proposé par la JCI pour les forces de l’ordre locales

Symposium révolutionnaire sur la littératie médiatique proposé par la JCI pour les forces de l’ordre locales

Dominica News Online – Vendredi 15 novembre 2024 à 15h24

Dans le cadre de la Semaine mondiale de la Littératie Médiatique et de l’Information (LMI) de l’UNESCO, la JCI West Indies a annoncé l’organisation d’un symposium de pionnier sur la littératie médiatique destiné au personnel des forces de l’ordre. Ce premier événement marque le lancement d’une série de sessions de formation sur la LMI pour les policiers, qui devraient être complétées d’ici le 30 décembre 2024. Le symposium se tiendra de 10h à 13h le 16 novembre 2024, dans la salle de conférence du quartier général de la police, et constituera la première étape d’une initiative complète visant à doter les policiers des compétences essentielles en littératie médiatique.

Le symposium sur la littératie médiatique est conçu comme la première partie d’une série en trois volets destinée à améliorer la capacité des policiers à naviguer de manière responsable et efficace dans le paysage médiatique de plus en plus complexe. L’événement a pour objectif d’améliorer les compétences en LMI conformément à la campagne mondiale de sensibilisation à la LMI de l’UNESCO. Il abordera trois sujets clés : une vue d’ensemble de la littératie médiatique et de l’information spécifiquement adaptée aux forces de l’ordre, des stratégies pour utiliser les médias sociaux afin de favoriser l’engagement communautaire, ainsi que les principes de la communication de crise et les techniques de gestion de la désinformation dans les environnements en ligne.

Le symposium vise à améliorer l’interaction des forces de l’ordre avec le public, en formant le personnel à une meilleure compréhension des médias et à une plus grande maîtrise de l’information. Cette initiative soutient l’objectif de l’UNESCO de promouvoir les compétences en LMI dans divers secteurs, en encourageant des pratiques responsables de consommation et de communication des médias.

La série de formations s’inscrit dans l’objectif de la Junior Chamber International de favoriser la croissance sociétale à travers des initiatives éducatives et de responsabilisation, contribuant ainsi à la création d’une communauté plus informée et plus sûre.

