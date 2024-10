Dominique :Un homme de Calibishie va être ordonné diacre catholique romain

Dominica News Online

Le samedi 12 octobre 2024, les catholiques devraient se rassembler à l’église catholique Notre-Dame de l’Assomption à Wesley pour assister à l’ordination de Darril Thomas en tant que diacre catholique romain.

Cette cérémonie marquera une nouvelle étape dans son cheminement vers la prêtrise, un appel qu’il a toujours nourri mais qu’il a longtemps fui. M. Thomas est né et a grandi dans la communauté de Calibishie, dans le nord-est du pays, au sein d’une famille fortement catholique.

“Aller à l’église n’était pas une option lorsque je grandissais”, a-t-il déclaré.

En dépit de sa solide expérience de la foi catholique, il n’était pas très actif au sein de l’église.

“J’ai fait tous mes sacrements”, fait-il remarquer. “À part être acolyte et membre de la jeunesse, c’est à peu près tout. Quand j’ai pris de l’âge, je suis devenu l’un des responsables du groupe des hommes, mais je n’étais pas toujours présent jusqu’à ce que j’entre au séminaire.

Thomas a fréquenté l’école primaire de Calibishie et, plus tard, l’école secondaire St Andrew’s à Londonderry.

Il explique qu’après avoir reçu le sacrement de confirmation et pendant son adolescence, il s’est éloigné de l’Église, mais que l’idée de devenir prêtre est toujours restée présente dans son esprit.

“Je dois dire que cette idée a toujours été présente, j’y ai toujours pensé, j’ai toujours été intéressé par le fait de devenir prêtre”, a-t-il déclaré.

“La seule chose, c’est que je pensais que je voulais être prêtre si seuls les prêtres pouvaient se marier”.

Il a souligné que cette idée était due au fait qu’il n’avait pas d’amis prêtres dans ses jeunes années.

“Je ne connaissais personne dans ma région qui soit devenu prêtre, donc je n’avais pas vraiment d’amis prêtres proches ou quoi que ce soit de ce genre”, a déclaré M. Thomas.

Cependant, il a observé différents prêtres et leur mode de vie et leurs attitudes l’ont beaucoup intéressé. Les prêtres des ordres religieux des Pères FMI et des Rédemptoristes, qui ont administré sa paroisse à différentes époques, ont particulièrement retenu son attention. Il a également été influencé par le Père Celsus Auguiste.

Malgré ces influences et l’appel persistant dans son esprit à devenir prêtre, il a fui l’idée de la prêtrise pendant une longue période.

“Bien que l’appel ait toujours été présent, je l’ai fui”, a-t-il admis.

Thomas a déclaré avoir pris sa décision finale entre 2014 et 2015, lorsqu’il est devenu beaucoup plus actif dans l’église.

“Je n’ai jamais vraiment quitté l’église, mais je n’étais pas très actif”, a-t-il déclaré. “Quand je suis revenu en 2014, je me souviens que nous avions une retraite pour les hommes dans notre paroisse. L’un des jeunes hommes m’a invité, je suis revenu et j’ai donné mon témoignage, et c’est à partir de là que je suis resté.”

Thomas se souvient également d’avoir fréquenté une église protestante près de chez lui au cours de laquelle le pasteur, un ancien catholique, a fait une déclaration sur l’eucharistie et les membres de la congrégation ont ri.

Il n’est jamais retourné dans cette église, mais cette déclaration l’a conduit à rechercher la vérité et le sens de l’Eucharistie dans l’Église catholique.

Bien qu’il ait été enseignant pendant 14 ans, il était désormais clair pour Thomas que l’appel qu’il avait fui était sa véritable mission dans la vie.

Après la retraite des hommes de sa paroisse, il a assisté à une conférence biblique à la maison de retraite Holy Redeemer à Eggleston, suivie d’un séminaire sur la vie dans l’esprit, puis d’une conférence sur le renouveau charismatique.

C’est donc devant le Saint-Sacrement, lors de la conférence sur le renouveau charismatique qui se tenait dans la salle paroissiale de Goodwill, que Thomas a pris sa décision finale.

“C’était en 2015, j’ai vraiment décidé d’accepter”, dit-il.

Il se souvient d’avoir retardé sa lettre de démission de l’enseignement, même après avoir décidé de devenir un homme d’église.

“Je suis entré en septembre (2015) en planifiant la journée des enseignants, les enseignants ont des jours de planification avant l’école”, se souvient-il. “Je suis passé par tout cela. C’est le dernier jour que j’ai décidé, je me suis rendu, j’ai donné ma démission. J’avais la lettre, mais je ne pouvais pas la donner. Le dernier jour, je l’ai remise à mon directeur et j’ai dû me précipiter au bureau de l’éducation pour la remettre à mon tour.

En janvier 2016, Thomas a quitté la Dominique pour étudier la philosophie en Colombie, où il était le seul étudiant originaire des Caraïbes. Il a suivi des études de théologie à l’université des Antilles (en ligne grâce à COVID) et au séminaire St. John Vianney & the Uganda Martyrs à Trinidad. Il a obtenu son diplôme en 2024. Lorsqu’on lui demande quelle a été la réaction de sa famille, de ses amis et de ses collègues à sa décision de devenir prêtre, Thomas répond qu’ils l’ont tous bien prise.

“Mes parents l’ont très bien pris parce qu’ils pratiquent la foi et sont toujours à l’église”, a-t-il noté.

Il a expliqué que sa mère s’était toujours attendue à ce qu’il occupe une position dans l’Église catholique, mais qu’elle ne s’attendait pas à ce que ce soit la prêtrise.

“Elle pensait que je serais diacre permanent ou ministre laïc, mais elle savait que j’allais devenir prêtre, elle le sentait”, a-t-il déclaré. “Mais ma grand-mère a dit qu’elle savait que je deviendrais prêtre depuis que j’étais petit, parce que depuis six ans, je reconstituais la messe à la maison.”

Un diacre est un ministre ordonné de l’Église catholique. Il existe trois groupes, ou “ordres”, de ministres ordonnés dans l’Église : les évêques, les presbytres (prêtres) et les diacres.

Les étudiants en prêtrise sont ordonnés diacres avant d’être ordonnés prêtres. Dans ce cas, ils sont souvent appelés “diacres transitoires”. Par opposition aux “diacres permanents” qui sont, selon l’Église catholique, des “hommes matures et mariés” ordonnés au diaconat.

Mgr Kenrick Forbes, évêque du diocèse de Roseau, présidera la cérémonie d’ordination diaconale le 12 octobre.

Elle débutera à 10 heures.

