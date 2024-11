La Dominique, comme à chaque fois, est à la hauteur des attentes. Dès notre arrivée, c’est une immersion dans la chaleur humaine de ses habitants, une bienveillance que l’on ressent dans chaque sourire et dans chaque accueil. Entre des plats locaux succulents qui racontent la richesse de la culture locale et les moments de partage autour de saveurs authentiques, l’expérience est tout simplement inoubliable. Et bien évidemment, le festival WCMF 2024, a encore une fois tenu toutes ses promesses : des artistes époustouflants, une ambiance unique, et des souvenirs qui se gravent à jamais.

La Dominique et son World Creole Music Festival, WCMF 2024 sont bien plus qu’un simple événement à vivre une fois. C’est une expérience qui se ressent, et qu’on souhaite revivre encore et encore. Une expérience qui nourrit le cœur, l’âme et les oreilles, à travers la chaleur des habitants, la richesse de la culture créole, et la magie d’une musique qui résonne profondément en chacun de nous.

J1 : Jeudi 24 Octobre 2024

Dès notre arrivée jeudi, sous un soleil éclatant, nous avons été chaleureusement accueillis par des cocktails colorés et des boissons locales, parfaits pour nous plonger immédiatement dans l’ambiance caribéenne. Parmi les découvertes, un punch au chocolat absolument délicieux qui a mis tout le monde d’accord. Après cette bienvenue gourmande, nous avons regagné notre guest house à Goodwill, idéalement située à quelques minutes à pied du stade, le cœur des festivités du WCMF 2024. Être au centre-ville est très pratique pour garder son autonomie, surtout si on est en groupe.

Toute la semaine avant le week-end du WCMF 2024, le Ti Vilaj Kwéyol battait son plein. Cet espace dédié aux artisans locaux était une véritable vitrine de l’art, de la production et de la culture locale : des stands d’artisanat, des démonstrations en direct et des saveurs locales nous ont fait découvrir le savoir-faire de la Dominique. Le village s’est clôturé en apothéose par une performance électrisante du légendaire groupe Triple Kay, enflammant littéralement la scène et donnant un avant-goût de ce qui nous attendait pour le WCMF 2024.

Une soirée marquée par l’énergie, la joie et une promesse de festivités inoubliables à venir pendant le WCMF 2024.

J2 : Vendredi 25 Octobre 2024

Les artistes:

Extasy Band et TK International (Dominica)

et (Dominica) T-Vice (Haïti), légendes du kompa

(Haïti), légendes du kompa Nadia Batson (Trinidad-et-Tobago), star de la soca

(Trinidad-et-Tobago), star de la soca Valiant (Jamaïque)

(Jamaïque) Rotimi (Nigeria), qui apportent des sons de dancehall et d’afrobeat

La première soirée a débuté avec l’énergie contagieuse d’Extasy Band, en enflammant la scène avec des rythmes locaux qui ont immédiatement captivé le public. TK International a clôturé la soirée avec un set tout aussi énergique, démontrant pourquoi ils sont des incontournables de la scène musicale de la Dominique. Entre ces deux performances bouyon mémorables, le groupe haïtien T-Vice a fait vibrer la foule avec des sons envoûtants de kompa, suscitant de l’enthousiasme et des sourires.

Ensuite, Rotimi a apporté une touche cosmopolite avec ses influences afrobeat et R&B, remplissant l’atmosphère d’une vibe sophistiquée et entraînante.

La chanteuse de soca, Nadia Batson, a envoûté la scène avec sa voix puissante et ses rythmes exaltants, captivant chaque spectateur. Pour couronner la soirée, Valiant, talent jamaïcain du dancehall, a insufflé une belle énergie avec sa fusion unique de reggae et trap, une combinaison qui a fait danser la foule jusque tard dans la nuit. Une soirée riche en diversité musicale et en émotions, marquant le début des festivités en beauté, dans le cadre du WCMF 2024.

Notre avis :

Honnêtement, ils ont tous livré une superbe performance. Je dois admettre que je ne connaissais pas Valiant avant cette soirée, et j’avais l’impression d’être la seule vu l’enthousiasme du public. C’était donc une belle découverte pour moi. Nadia Batson a, comme toujours, illuminé la scène de son énergie et de sa présence inégalée, tandis que Rotimi a su gérer sa prestation avec brio malgré quelques difficultés. Quant à TK International et Extasy Band, ils ont parfaitement maîtrisé leurs sets, apportant leur touche unique de bouyon qui a parfaitement ouvert et clôturé la soirée. Un ensemble d’artistes qui, chacun à leur manière, ont fait de cette première soirée un vrai succès dans le cadre du WCMF 2024.

J3 : Samedi 26 Octobre 2024

Les artistes:

Asa Bantan (Dominica), star locale de la bouyon

(Dominica), star locale de la bouyon Mr. Ridge et Pudaz (Dominica), artistes récompensés dans le genre bouyon

et (Dominica), artistes récompensés dans le genre bouyon Kassav’ (Martinique/Guadeloupe), pionniers du zouk

(Martinique/Guadeloupe), pionniers du zouk Damien et Stephen Marley (Jamaïque), héritiers du reggae de Bob Marley

(Jamaïque), héritiers du reggae de Bob Marley WizKid (Nigeria), icône de l’afrobeat

(Nigeria), icône de l’afrobeat Umpa et Subance (Sainte-Lucie), ajoutant des rythmes locaux de Sainte-Lucie​

Le samedi a été une soirée mémorable qui a célébré la diversité des talents caribéens et internationaux. Tout a débuté avec l’énergie pure d’Umpa et Subance, qui ont littéralement électrisé la foule avec leurs rythmes made in St. Lucia. Puis, le légendaire groupe Kassav’ a enflammé la scène, offrant un moment de zouk inoubliable, rappelant à tous pourquoi ils sont et resteront des icônes de la musique caribéenne. Leur capacité à se réinventer a prouvé qu’ils ont encore de beaux jours devant eux.

Les frères Marley, Damian et Stephen, ont pris le relai, avec un reggae fusionnant parfaitement héritage et modernité. Le fils de Damian, avec son énergie inépuisable, aurait pu nous entraîner toute la nuit tant sa performance était saisissante. Ensuite, Mr Ridge, accompagné de Pudaz, a apporté une dose de dynamisme et d’énergie avec le fameux “nasty business”.

Wizkid, la star nigériane, a pris la scène, captivant l’audience avec ses influences afrobeats dans une performance éclatante. Enfin, Asa Banton, le roi du bouyon, a clôturé la soirée en apothéose, transformant le stade en une fête gigantesque, où les rythmes ont fait danser le public jusqu’au petit matin dans le cadre du WCMF 2024.

Notre avis :

Ils ont tous livré une performance top. J’ai senti que chaque artiste était véritablement en connexion avec le public, à une exception près. Avec Wizkid, malgré la puissance de sa performance, l’ambiance est restée enflammée mais un peu distante. Sa scénographie sur plusieurs niveaux, avec des jeux de lumière rouge, m’a semblé trop “rouge”. Cela dit, les flammes et les confettis ont apporté une belle énergie visuelle.

J4 : Dimanche 27 Octobre 2024

Les artistes:

Kai (Haïti), au rythme du kompa

(Haïti), au rythme du kompa Signal Band et Midnight Groovers (Dominica), favoris locaux de cadence-lypso

et (Dominica), favoris locaux de cadence-lypso Skinny Fabulous (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), figure majeure de la soca

(Saint-Vincent-et-les-Grenadines), figure majeure de la soca Voice (Trinité-et-Tobago) et Tian Winter (Antigua)

(Trinité-et-Tobago) et (Antigua) Gramps Morgan et Friends , Luciano , et Duane Stephenson (Jamaïque), pour une touche de reggae

, , et (Jamaïque), pour une touche de reggae Fanny J (Guyane), clôturant le festival avec des ballades zouk

Le dimanche a été une apothéose musicale avec une programmation éclectique qui a tenu le public en haleine du début à la fin. La soirée a commencé avec Kai, apportant une touche de kompa moderne qui a mis tout le monde en mouvement dès les premières notes. Les légendaires Midnight Groovers ont ensuite repris, avec leur cadence créole qui a éveillé les souvenirs et ancré le public dans les racines caribéennes.

Fanny J a offert une performance empreinte de sensualité et d’émotion, rappelant pourquoi elle est l’une des voix les plus emblématiques du zouk. Ensuite, Gramphs Morgan et ses invités — Luciano, ses fils Priel et Jemere, Louis York, et Duane Stephenson — ont livré un moment intense de reggae, mélangeant les classiques et des nouveautés, dans une atmosphère de communion et de partage.

Signal Band a su enflammer le public avec leurs vibrations bouyon, maintenant une énergie débordante. Voice et Tian Winter ont ensuite poursuivi, en apportant une dose de soca festive et irrésistible. Enfin, Skinny Fabulous a clôturé la soirée en apothéose, offrant une prestation survoltée qui a fait danser le stade entier jusqu’à la dernière minute. Une fin de festival qui a magnifié l’esprit caribéen avec toute son authenticité et son énergie explosive, dans le cadre du WCMF 2024.

Notre avis :

Le dimanche soir a été marqué par des performances particulièrement mémorables. J’ai été profondément impressionné par Duane Stephenson, dont la voix a su allier douceur et puissance, offrant un moment véritablement touchant. Fanny J, avec son authenticité, a également su captiver mon cœur. Les Midnight Groovers, véritables icônes de la musique caribéenne, étaient fidèles à leur réputation – chaque morceau rappelait pourquoi je ne me lasse jamais de les écouter.

Signal Band, quant à eux, ont enflammé la scène, apportant une énergie incroyable qui a fait vibrer tout le monde. Même si l’audience a commencé à se disperser après leur passage, toutes les performances étaient incroyables, chaque artiste apportant sa propre touche pour rendre cette soirée du WCMF 2024 unique.

J5 : Lundi 28 Octobre 2024

Le lundi, c’était déjà l’heure du grand départ. Nous avons commencé par un petit déjeuner face à la mer, profitant de la magnifique vue et du marché artisanal pour prolonger un peu le plaisir. Puis, le grand départ s’est avéré un peu compliqué, avec toute la foule qui quittait l’île en même temps. Franchement, l’idéal serait de rester quelques jours de plus pour éviter la longue file au port de Roseau et de prendre le ferry tranquillement.

Le seul bémol quand même, c’est qu’il faut être résistant. Les festivités commencent tôt le soir et se terminent tôt le matin. C’est une expérience incroyable, mais il faut avoir de l’endurance pour profiter de chaque instant du WCMF 2024.

Sabrina Ajax

A retrouver: https://richeskarayib.com/fr/wcmf-2024-dominique-world-creole-music-fiesta/

